Sosyal medya devi Facebook, reklam yasağına bir gün kala Türkiye’ye temsilci atama kararı verdiğini duyurdu. Bugüne kadar 40 milyon lira para cezası kesilen Facebook, bundan sonraki süreçte atayacağı tüzel kişiyi açıklayacak ve göreve başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter’dan paylaştığı mesajda, “Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler” dedi.

FACEBOOK’TAN AÇIKLAMA

Facebook’tan yapılan açıklamada, “Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz” denildi.

Facebook’tan yapılan açıklama şöyle:

Facebook olarak ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz. Nitekim Türkiye’deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook’a güveniyor.

Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz.

Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz.

Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

GÖZLER TWITTER’A ÇEVİRLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram’ın, Türkiye’de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, “Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter ve Yaay hesaplarından yaptığı paylaşımda, reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlara güzel bir haber vermek istediğini bildirdi.

Sayan, “Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Facebook ve Instagram’ın, Türkiye’de de 30’ar milyonu aşkın kullanıcılarının olduğunu belirten Sayan, sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurmalarıyla taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı vatandaşların muhatap bulabileceklerini vurguladı.

Kanunun getirdiği reklam yasağı ya da bant daraltmayı “özgürlüğe müdahale” olarak görmenin adil olmadığını ifade eden Sayan, birincil amacın vatandaşların başvuru ve cevap alma özgürlüklerini korumak olduğuna dikkati çekti.

Sosyal ağların hayatın gerçeği ve ülkenin misafiri olduğunu belirten Sayan, şunları kaydetti:

“Siz de benim gibi Twitter ve diğer sağlayıcıların ülkemizde hizmetlerine kesintisiz devam etmesini istiyorsanız sesinizi yükseltin ve çağrı yapın. Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’nin kanunlarına da uymaları şart. Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın sözlerini dikkatle okuyalım. ‘Veriyi elinde tutanlar, demokrasiyi de hukuku da her türlü hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak kendi dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Bu, hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir tehdittir.’ Son günlerde dünyada yaşananları düşünürseniz, bu sözlerin önemi daha iyi anlaşılıyor. Biz kendi kanatlarımızla yükselmeye, siber vatanı, dijital sınırlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan, hem bu mücadeleye hem de yerli uygulamalara destek bekliyoruz.”

HANGİ AĞLAR TEMSİLCİ ATAMA KARARI ALMIŞTI?

Daha önce VK, Google (Youtube), Tiktok, Dailymotion ve Linkedin de Türkiye’ye temsilci atama kararı almıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda “sosyal medya yasası” olarak bilinen 7253 sayılı Kanun’un 1 Ekim 2020’de yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağların ülkeye temsilci ataması gerektiğini ifade etmişti.

REKLAM YASAĞINI DENETLEYECEK KURUMLAR

Sayan, “Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri” demiş ve reklam yasağının uygulamasını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ile ilgili tüm kamu kurumlarının denetleyeceğini duyurmuştu.

TEMSİLCİ ATAMAYAN AĞLARA REKLAM VEREN ŞİRKETLERE DE CEZA

Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesileceğini vurgulayan Sayan, “Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları. Bizler sadece ve sadece ikircikliğin (ayrımcılık) ortadan kalkması ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

REKLAM YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sayan’ın twitter hesabından paylaştığı grafikte şu bilgiler yer alıyordu: