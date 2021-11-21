Rolls-Royce, Spirit of Innovation uçağının dünyanın en hızlı tam elektrikli uçağı olabileceğine inanıyor.

Firma, uçağın deneysel test uçuşunda 387,4 mil (623 km/s) azami hıza ulaştığını söyledi.

Rolls-Royce üç farklı kategoride yeni Dünya Rekorları kırıldığı görüşünde. Sonuçlar doğrulama için Dünya Hava Sporları Federasyonu’na gönderildi.

Test uçuşları, 16 Kasım’da Wiltshire’daki Boscombe Down test alanında gerçekleşti. En yüksek hız, test pilotu ve uçuş operasyonları direktörü Phill O’Dell tarafından elde edildi. O’Dell “Bu, kariyerimin en önemli olayı ve tüm takım için inanılmaz bir başarı” dedi.

Rolls-Royce açıklamada Spirit of Innovation’ın, Siemens eAircraft destekli Extra 330 LE Akrobasi uçağının 2017’de kırdığı rekordan 132 mil (213.04 km/s) daha hızlı olduğunu duyurdu.

Uçak, 1,9 mil (3 km) üzerinde 345,4 mil (555,9 km/s) ve 9,3 mil (15 km) üzerinde 330 mil (532,1 km/s) azami hıza ulaştı.

Uçak ayrıca açıklamaya göre 3 bin metreyi 1 dakika 202 saniyede tırmanarak bir başka rekora daha imza attı.

Roll-Royce, aynı anda 7.500 telefonu şarj edecek güce sahip, şimdiye kadar havacılıkta monte edilmiş en güçlü bataryaya sahip.

Rolls-Royce CEO’su Warren East ise şunları söyledi: Dünyanın COP26’da eylem ihtiyacına odaklanmasının ardından, bu, ‘jet sıfırı’ gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak ve toplumun hava, kara ve deniz yoluyla ulaşımı karbondan arındırmak için ihtiyaç duyduğu teknolojik atılımları sağlama hedeflerimizi destekleyen başka bir kilometre taşıdır.” katma.