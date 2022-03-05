Rusya’da, sosyal medya sitesi Twitter ve Facebook’a erişim yasaklandı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, “Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Twitter

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Rusya Başsavcılığının 24 Şubat’taki talebi üzerine twitter.com kaynaklarına erişimin Rusya Federasyonu’nda sınırlandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.