Mart ayı başında Rusya’daki ofisini kapatan Spotify, ülkedeki tüm hizmetlerini de askıya alıyor.

Dünyaca ünlü müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, Rusya’daki hizmetlerini askıya alıyor. Şirket yaptığı açıklamada, Rusya’nın ordu hakkında yalan haber yaymayı 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandıran yeni yasasını ülkedeki kapanmasının başlıca nedeni olarak gösteriyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Spotify sözcü “Yakın zamanda çıkarılan ve bilgiye erişimi daha da kısıtlayan, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran ve belirli haber türlerini suç haline getiren mevzuat, Spotify çalışanlarının ve muhtemelen dinleyicilerimizin güvenliğini riske atıyor. Seçeneklerimizi ve mevcut koşulları dikkatlice değerlendirdikten sonra, Rusya’daki hizmetimizi tamamen askıya alma konusunda zor bir karara geldik.” açıklamasını yaptı.

Sözcü, şirketin hizmetlerini Nisan ayı başlarında tamamen askıya alınmasını beklediğini söyledi. Şirket ayrıca Mart ayında ücretli abonelik hizmetinin artık Rusya’da kullanılamayacağını açıkladı. Diğer teknoloji şirketleri, Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Rusya’daki hizmetleri benzer şekilde kapattı.