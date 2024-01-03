Sahibinden.com neden açılmıyor? Şirketten ilk açıklama

Sahibinden.com, dün geceden bu yana platforma erişimde karşılaşılan sorunun alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşanan teknik sorundan kaynaklandığını, problemin en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmalarının devam ettiğini bildirdi

Sahibinden.com'a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden yaşanan erişim sorunu devam ediyor. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşıyor. Konu ile ilgili sahibinden.com'dan yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşadığımız bir teknik sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup, konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.