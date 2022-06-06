COVID-19 salgınının ilk günlerinde yıldızı parlayan Clubhouse uygulaması, dev rakipleri karşısında zor günler geçiriyor.

Bloomberg’te yer alan habere göre, Clubhouse bazı çalışanlarını işten çıkardı. Şirketin tam olarak kaç çalışanı ile yollarını ayırdığı belli değil, ancak en azından bazı eski çalışanlar, Clubhouse dışındaki fırsatları takip etmek için gönüllü olarak ayrılmış gibi gözüküyor.

Haber ortaklıkları girişimini yönetmek için şirkete katılan eski bir Ulusal Halk Radyosu editörü olan Nina Gregory dikkat çeken ayrılmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Clubhouse ayrıca topluluk ve uluslararası yöneticilerini de kaybetti.

Bir Clubhouse sözcüsü, Bloomberg ile yaptığı görüşmede “Ekibimizi düzene sokma çabamızın bir parçası olarak bir avuç rol ortadan kaldırıldı ve birkaç kişi yeni fırsatların peşine düşmeye karar verdi. Mühendislik, ürün ve tasarım genelinde birçok rol için işe alım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Haber kaynağının söylediğine göre, şirket büyüme stratejisini yeniden gözden geçirmeye çalışırken yapılan bu işten çıkarmalar Clubhouse’da daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçası olarak uygulanıyor. Clubhouse, kısmen uygulamayı kullanmaya başlamak için bir davete ihtiyacınız olduğu gerçeği sayesinde, COVID-19 salgınının ilk yılında büyük başarı elde etti. Ne yazık ki, Meta, Twitter ve Spotify da dahil olmak üzere, uygulamanın temel işlevlerini kendi platformlarında hayata geçiren pek çok güçlü rakibin dikkatini de hızlı bir şekilde üzerine çekti. Clubhouse, rakiplerini yakalayıp geride bırakmak için gerçek zamanlı altyazı ve yüksek kaliteli ses akışı gibi özellikler ekleyerek elinden gelen en iyi canlı ses deneyimini sunmaya çalışsa da, teknoloji devlerine karşı zorlu bir mücadele ile karşı karşıya olduğu bir gerçek.