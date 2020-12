Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh, Samsung’un 2021 yılında da tek tip mobil cihaz deneyimlerine meydan okuyarak kişiselleştirilmiş, kullanıcıya özel teknolojiler geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.

Samung açıklamasına göre, TM Roh, Samsung’un 2020 yılını değerlendiren ve 2021 yılı planlarını içeren bir blog yazısı kaleme aldı.

TM Roh, blog yazısında, “Bu yıl sona ererken, 2021’de ne olacağını düşündüğümde, Samsung’un açık iş birliği geliştirme ve insanları kişisel yolculuklarında güçlendirmek amacıyla yeniliği ileriye götürme konusunda izlediği yolların hepsi benim için cesaret verici olacak. Herkes için tek bir mobil deneyime asla inanmadık ve inanmayacağız. 5G mücadelesine öncülük ettik ve katlanabilir akıllı telefon serisiyle geleceği şekillendirdik. Şimdiyse 5G, yapay zeka (AI) ve nesnelerin internetinde (IoT) mobil cihazların yapabileceklerine ilişkin parametreleri yeniden tanımlayacak ve herhangi bir dayatma olmadan tüketicilere kendi mobil deneyimlerini kendi yaşamlarına göre uyarlama özgürlüğü verecek devrim niteliğinde hamleler yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl mobil inovasyonun yeni dönemini şekillendirecek dönüm noktası teknolojiler için yeni alanlar açtıklarını aktaran TM Roh, “Merkezine cep telefonlarını koyduğumuz akıllı, bağlantılı cihazlarla ilgili vizyonumuz gerçeğe dönüştü. 2020 yılında, Samsung’un 10 yıldan uzun süredir öncülük ettiği bir teknoloji olan 5G ilgi odağı haline geldi. Samsung, son 10 yıldır küresel 5G altyapısının oluşturulmasına destek olarak, beşinci nesil hücresel teknolojinin temellerini attı. 2019’da dünyanın ilk ticari 5G akıllı telefonu Galaxy S10 5G ile ilk 5G tablet olan Galaxy Tab S6 5G’yi piyasaya sürdük. Samsung olarak en başından beri 5G’yi demokratikleştirmeye çalışıyoruz. Bu yılı Galaxy ekosistemine eklediğimiz 20 farklı 5G cihazla kapatıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Katlanabilir cihazlardan oluşan açık bir ekosistem kurduk” *

TM Roh, 2019’da Galaxy Fold ile ticari olarak lansmanını yaptıkları ve 2020’de Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold2’nin piyasaya sürülmesiyle geliştirdikleri bir kategori olan katlanabilir akıllı telefonların arkasında da büyüyen bir ivmenin söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Uzun süredir devam eden ve sektöre öncülük eden ortaklıklarımız sayesinde katlanabilir cihazlardan oluşan açık bir ekosistem kurduk. Bunun yanında, iyileştirilmiş uygulama etkileşimleri ve ekranlar yoluyla genişletilmiş bir kullanıcı deneyimi yaratmamızda bize destek olan UX inovasyonunu da güçlendirmiş olduk. Galaxy Z Fold2, mobil teknolojiyle nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayan bir akıllı telefon olarak övgüyle karşılandı. Bunu büyük bir heyecanla söylüyorum; kategorilerde değişim yaratabilecek bu alanı keşfetmeye, dönüştürmeye ve genişletmeye devam ettiğimiz sürece, tüm bunlar ileride yapabileceklerimizin yalnızca küçük bir kısmı sayılır.

Ayrıca dünyayı daha iyi, daha sürdürülebilir bir yer haline getirme çabalarımızda da ilerleme kaydettik. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa olarak, Samsung Küresel Hedefler uygulamamız aracılığıyla Galaxy topluluğunu harekete geçirip güçlendirerek 80 milyondan fazla akıllı telefondan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni destekledik. Ürün ömrünü uzatarak, ambalajlarımızda sürdürülebilir malzemelerden daha fazla yararlanarak ve çevreye duyarlı ürünler ve aksesuarlar yaratarak dünyanın döngüsel ekonomiye geçişine yardımcı olmak için ürün yaşam döngümüz boyunca kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz.”

“Önümüzdeki yıl efsanevi olacak” *

Akıllı telefonların insanların yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayan TM Roh, “Herkesin uzaktan çalışmaya ve evde eğlenceye daha fazla zaman ayırmaya başlamasıyla birlikte video kalitesi ve mobil cihazlardaki özellikler hayati bir önem kazandı. Uzaktan çalışma ve sanal kutlamalardan oyun ve çevrim içi dans yarışmalarına kadar, dünya her zamankinden daha fazla video yaratıyor, paylaşıyor ve yayınlıyor. İster bir profesyonel gibi çekimlerinizi düzenlemeyi tercih edin ister akıllı, çok görevli lenslerin sizin yerinize çekimleri yapmasını tercih edin, Samsung Galaxy, 2021’de video tutkunlarının taleplerini karşılamaya fazlasıyla hazır olacak. Bu alandaki ilerleme bakımından önümüzdeki yıl efsanevi olacak.” ifadelerini kullandı.

TM Roh, mühendislerinin ve geliştiricilerinin, Galaxy cihazlarının yapay zeka yeteneklerini geliştirerek daha iyi fotoğraflar ve videolar çekmelerini, pil ömürlerinin ve depolama alanlarının en üst düzeye çıkarılmasını, ekranların optimize edilmesini ve bu cihazların günlük aktiviteler ve rutinlerden sürekli olarak öğrenmesini sağladığını aktardı.

İnsanların üretken olmalarını ve zevk aldıkları her şeyi yapmalarını sağlamak hedefiyle bu tür kişiselleştirilmiş yetenekleri Galaxy ürün portföyünün her noktasında genişletmeyi planladıklarını kaydeden TM Roh, “Birbirine bağlı cihazlar gerektiren bir dünyada yaşadığımız bugünlerde Samsung, açık kaynak araştırmalarını ve iş birliğini de yoğun bir biçimde desteklemeye devam ediyor. Daha fazla kişinin bu teknolojinin sunduğu her şeyden yararlanmasını sağlamak için cihazlar, uygulamalar ve hizmetler arasında kullanılabilecek yeni yetenekleri bu şekilde geliştiriyoruz. Benzer fikirlere sahip diğer sektör liderleriyle birlikte çalışarak oluşturduğumuz açık ekosistemler sayesinde bizi heyecan verici yeni bir entegre mobil deneyimler çağına götürecek bağlantılı ve uyumlu yenilikler geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

En önemli ortaklarıyla devam eden açık iş birlikleri sayesinde ultra geniş bant (UWB) gibi teknolojileri halihazırda geliştirdiklerini aktaran TM Roh, “Çok yakında aracınızın kapısını açma biçiminizi bile değiştirecek, kişiselleştirilmiş araç bağlantısını dijital yaşamınızın bir parçası haline getirecek, kusursuz entegrasyona sahip araç deneyimleri sunabilecek çok iyi bağlantı olanaklarını kullanıma sunacağız. Ayrıca, anahtarlarınızdan cüzdanınıza, hatta ailenizdeki evcil hayvanınıza kadar en önemli şeylerin yerini hızlıca bulabilmenizi de kolaylaştırıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Katlanabilir cihaz portföyümüzü genişleteceğiz” *

TM Roh, herkesin en son mobil teknolojilere sınırsız, kişiselleştirilmiş deneyimler sunan geniş ürün çeşitliliğiyle erişmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Samsung, 2021 yılında da tek tip mobil cihaz deneyimlerine meydan okuyarak kişiselleştirilmiş, kullanıcıya özel teknolojiler geliştirmeye devam edecek. Çığır açan mobil teknolojilerimiz ile genel eğilimin önünde olmaya devam edecek, geçmişimize sadık kalarak katlanabilir cihaz portföyümüzü genişleteceğiz. Böylece bu çığır açan kategori herkes için daha erişilebilir olacak. Devrim niteliğindeki kameralarımızla tanınıyor olsak da kendimizi aşmaya çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu bağlamda 2021’de süper akıllı, profesyonel seviye kamera ve video olanakları sunacağız. Ayrıca, kullanıcıların Galaxy Note deneyimleri boyunca en çok memnun kaldıkları özellikleri takip ediyor, bu gibi çok sevilen özellikleri ürün gamımızdaki diğer cihazlara ekleme konusunda heyecan duyuyoruz.

Samsung olarak ürünlerimizi fiziksel ve dijital dünyaların sınırlarını ortadan kaldıracak şekilde geliştiriyor, kullanıcılarımıza özgürlük sunmaya büyük önem veriyoruz. Çünkü teknolojinin sınırlarının yalnızca hayal gücümüzün sınırlarına denk olduğunun farkındayız ve bizim hayal gücümüz sınır tanımıyor. Ocak ayında da daha fazla yeniliği paylaşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum.”