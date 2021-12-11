Farklı teknolojilerde pek çok sektördü faaliyet gösteren Samsung cep telefonu biriminin adını değiştirecek. Değişiklik ile Samsung MX’in ana şirketten bağımsız bir şekilde mobil dünyanın yeniliklerine daha kolay adapte olmasının sağlanması amaçlanıyor.

Samsung, Mobil İletişim bölümünü tüketici elektroniği bölümü ile birleştiriliyor. Samsung bu yeni birleştirilmiş bölümü yeniden adlandırdığını duyurdu. Şu andan itibaren Samsung’un telefon bölümünün adı Mobil Deneyim için Samsung MX olacak.

Şirket, 10 Aralık’ta yapılan bu geçişin hemen yürürlüğe girdiğini ve bundan böyle şirketten gelen tüm resmi yazışmalarda yeni adın kullanılacağını duyurdu.

Samsung MX adının, şirketin mobil işinde alacağı yeni yönünü, kullanıcı deneyimine, hizmetlere daha fazla odaklanmayı ve mükemmel telefon donanımını vurguladığı belirtildi.

Açıklamada “Mobil sektördeki onlarca yıllık inovasyon ve liderliğin ardından işimizin yeniden adlandırıldığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu isim değişikliğinin, Galaxy kullanıcıları için daha da heyecan verici olanaklar yaratabileceğimiz mobil yeniliklerde yeni bir çağı başlatmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz.” denildi.

Samsung, 4 Ocak’ta Las Vegas’taki CES 2022 fuarına katılacağını da duyurdu. Daha önceki söylentilere göre Samsung Galaxy S21 FE’nin CES 2022’de piyasaya çıkması bekleniyor.