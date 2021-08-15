Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aldığı 1,5 milyar dolarlık yeni yatırımla 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan Türkiye’nin ilk “decacorn”u olan Trendyol’un transfer merkezini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Trendyol’un İstanbul Tuzla’daki transfer merkezine ziyarette bulundu.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve şirket yöneticilerince karşılanan Bakan Varank’a, yürütülen faaliyetler, şirketin gelecek vizyonu ve Ar-Ge merkeziyle ilgili sunum yapıldı.

Varank, Trendyol’un 11 yıllık bir firma olmasına rağmen 16,5 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden son dönemde 1,5 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldığını belirterek, “Şirketin yüzde 10’luk hissesi hem Uzak Doğu’dan hem ABD’den, Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan yatırımcıların ilgisiyle satın alınmış oldu.” bilgisini verdi.

Varank, dünya ekonomisinde teknoloji firmalarının ve start-up’ların varlığının her geçen gün arttığına işaret ederek, “Son dönemde oyun şirketleriyle başlayan Türkiye’de bir ‘unicorn’laşma ya da bizim tabirimizle ‘Turcorn’laşma süreci oldu. Yani Türkiye’den çıkan, daha yeni filizlenmeye başlamış genç firmaların 1 milyar doların üzerinde değerlemeyle yurt dışından yatırım aldıklarını gördük.” ifadelerini kullandı.

– “Çıtayı yukarıya çıkardı”

Trendyol’un bu çıtayı daha da yukarı çıkardığını vurgulayan Varank, “Trendyol 16,5 milyar dolarlık bir değerlemeyle Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u oldu ve 11 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda Türkiye’nin en değerli şirketi diyebiliriz. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme.” değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Financial Times’ta “Türkiye’nin teknoloji firmaları nasıl Avrupa’nın yıldızı oldu?” başlıklı bir makale yayımlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Burada da Türkiye’de son dönemde özellikle yeni yatırımlar alan teknoloji firmalarının başarılarından bahsediliyor. Elektronik pazar yeri gibi görünse de aslında bu firmalarımız birer teknoloji firması. Sadece Trendyol’da şu anda 1200 yazılım mühendisi çalışıyor ve bütün operasyonlarına, yaptığı işlere, lojistiğinden pazarlamasına kadar faaliyet gösterdiği alanlara baktığınızda, bunların yeni nesil teknoloji firmaları olduğunu söyleyebiliriz.”

– “Şirketin daha da büyümesi için kullanılacak”

Türkiye’de özellikle teknoloji tabanlı şirketlerde büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Varank, “Yılın ilk yarısında teknoloji firmalarımızın, start-up’larımızın aldığı yatırım miktarına baktığımızda, 1,3 milyar dolarlık yatırım çektiklerini görüyoruz. Bu yatırım rakamlarıyla Avrupa’nın birçok ülkesinden çok daha başarılı firmaların Türkiye’de olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

10 UNICORN ÇIKARMA HEDEFİ

Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ndeki 10 unicorn çıkarma hedefine yaklaştıklarını belirterek, “Şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Trendyol burada aldığı yatırımın tamamını yine şirket içinde kullanacak. Yani o 1,5 milyar doların hepsi Türkiye’ye geliyor. Bu şirketin daha da büyümesi daha da gelişmesi, yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için kullanılacak.” bilgisini verdi.

E-ticaretin yeni ekonominin adeta lokomotifi olduğuna işaret eden Varank, “Özellikle KOBİ’ler buralarda satış yaparak ciddi cirolara ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda ihracatın önü kendilerine açılmış oluyor. Şu anda Trendyol’da 184 bin şirket ve 1 milyonun üzerinde bireysel satıcı pazar yerini kullanarak ticaret yapıyor. Bu tabii ki ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Varank, tesisin Türkiye’nin en büyük ayrıştırma merkezi olduğunu belirterek, “Günlük 1 milyon ürün ayrıştırma kapasitesine sahip bir tesisten bahsediyoruz. Bunun lojistiğinin sağlanması, buradaki bütün sistemlerin sağlıklı bir şekilde kontrol edilip sürdürülmesi… Tabii ki bunlar ciddi büyük yatırımlar ve know how gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

Bu kabiliyetlerle Trendyol gibi daha nice firmaları çıkarmak istediklerini bildiren Varank, şunları kaydetti:

“Ekosistemi toptan ayağa kaldırarak Türkiye’den daha nice teknoloji firmaları, start-up’lar çıksın istiyoruz. Şu anda yakaladığımız başarının, özellikle yatırım fonlarının ülkemize olan ilgisinin çok daha arttığını ileride görebileceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye’den daha fazla yeni Turcorn’lar ve yeni decacorn’lar çıkacak.”

– “Avrupa’da, dünyada görmek istiyoruz”

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de ziyareti nedeniyle Varank’a teşekkür ederek, Türkiye’nin ilk decacorn’u olmanın kendileri ve Türkiye için gurur verici olduğunu, Türkiye’den başka decacorn’ların da çıkacağını belirtti.

Çetin, Tuzla’daki transfer merkezinin benzerini 2022’nin ilk çeyreğinde Trabzon’da açacaklarını bildirdi.