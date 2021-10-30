Kripto para biriminin anonim yaratıcısının çevrimiçi ortamda hala aktif olduğu zamandan beri uykuda olan bir Bitcoin cüzdanı aniden harekete geçti. Kripto zulası son aktif olduğu dönemden bu yana yüzde 1 milyondan fazla değer kazandı.

Independent’ın haberine göre, cüzdan en son 17 Mayıs 2010’da kullanılmıştı. Bu tarihten bir yıldan kısa bir süre öncesinde, takma adıyla Satoshi Nakamoto’nun diğer kripto geliştiricilerine son e-postalarını göndermişti.

Cüzdanda bulunan 50 bitcoin, 11 yıl önce en son kullanıldıklarında 4 dolardan daha az değere sahipti. O zamandan beri Bitcoin’in kaydettiği şaşırtıcı fiyat artışları, bugünkü oranlarla cüzdanın değerinin 3 milyon dolardan (yaklaşık 28,8 milyon TL) daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Bitcoin’in yarı anonim doğası halka açık blok zincirindeki işlemleri izlemenin mümkün olduğu anlamına gelir fakat bunları belirli bir birey veya grupla bağdaştırmak mümkün değildir.

“Uyuyan balina” diye adlandırılan bir varlık bu yıl ilk defa uyanmıyor; aynı dönemden benzer bir miktar Temmuz’da geri dönmüştü.

O dönem elde edilen 50 Bitcoin, blok başına 50 BTC olan madencilik getirisi miktarından geliyor.

616 BTC içeren bir bitcoin cüzdanı da yaklaşık 9 yıl kullanılmadıktan sonra geçen ay etkinleştirilmişti.

Bitcoin’in altında yatan teknoloji, yalnızca 21 milyon Bitcoin’in var olacağı anlamına geliyor fakat birkaç milyon, erişim anahtarları sonsuza kadar kaybolmuş veya unutulmuş olabilecek onlarca yıllık cüzdanlarda sıkışmış durumda.

En değerli hareketsiz cüzdan şu anda yaklaşık 80 bin BTC içeriyor ve mevcut kurlarla kabaca 5 milyar dolar (yaklaşık 48 milyar TL) değerinde.