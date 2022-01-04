Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı geçen yıl yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367 milyon 676 bin dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayisi ise yıllık yüzde 41,5’lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geride bıraktı.

İlk kez 3 milyar dolarlık ihracat eşiği aşıldı

2020 yılını 2 milyar 278 bin 695 bin dolar ihracatla kapatan savunma ve havacılık sanayisi, 2021’de bu miktarı 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla çıkardı. Böylece kasım ayında 2019’daki yıllık ihracat rekorunu (2 milyar 740 milyon 988 dolar) kırmayı başaran sektör, yıl sonunda ise bu rekoru daha da ileriye taşıdı. Bu başarıyla aynı zamanda sektör açısından ilk kez 3 milyar dolarlık ihracat eşiği de aşılmış oldu.

Sektörün yıl boyunca gösterdiği başarılı performans aralık ayında zirveye çıktı. 2021’in aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 gibi yüksek bir ihracat artışı yakalayan sektör, 433 milyon 9 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİ ALANINDA EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER