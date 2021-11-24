Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi yazılım üreticisi olarak siber güvenlik alanında çözümler sunan Kron​​​​​​​, kurum, kuruluş ve bireylerin siber güvenlikle ilgili doğru bildikleri 5 yanlışı açıkladı.

Kron’dan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşmenin hızla artması ile insan hayatının hemen her alanında yer bulan teknoloji, şirketlerin ve bireysel tüketicilerin hayatını kolaylaştırırken bir yandan da büyük güvenlik tehditleri oluşturuyor. Özellikle son dönemde artan siber saldırılar, kurumların, devletlerin kritik ve önemli bilgilerinin sızdırılması, verilerinin çalınması ve gizli belgelerin yayınlanması büyük zararların oluşmasına sebebiyet veriyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların kişisel veri olan fotoğrafları ve videolarının sızdırılması, siber güvenliğin önemini gösteriyor.

Araştırmalar, güvenliği ihlal edilmiş kimlik bilgilerinin, veri ihlallerinin yüzde 20’sine karşılık geldiğini gösteriyor. Yüzde 20’lik dilim içinde ise kötü niyetli çalışanlar en yüksek maliyete neden olan üçüncü grup olarak öne çıkıyor. Raporlara yansıyan detaylar ise iç tehditlerin şirketleri 2021’de 4,61 milyon dolar kayba uğrattığını ortaya koyuyor.

“Güçlü parola önemli ancak kesin koruma sağlamaz”

Kron açıklamasında, siber güvenlik konusunda doğru bilinen 5 yanlışa da değinilerek şu bilgilere yer verildi: