1- KİMLİK AVI: Kimlik avı, siber suçluların veri çalmak için kullandığı en popüler tekniklerden biri. Bu yöntemde genellikle kullanıcıları bir bağlantıya tıklamaya veya bir eki açmaya teşvik ederler. Bazen de bunu yapmak için kullanıcıyı, kişisel ve finansal bilgilerini girmeye teşvik edilebileceği bir kimlik avı sayfasına yönlendirirler. Kimlik avı dolandırıcılığının, 2022’in ilk çeyreğinde tüm zamanların rekorunu kırdığı belirtiliyor.

Bu tür dolandırıcılıklar, son zamanlarda bir dönüşüm geçirdi. Kendini bir teslimat şirketi, bir devlet kurumu ya da güvenilen başka bir kurum gibi gösteren bir dolandırıcıdan bugün bir e-posta almak yerine kötü amaçlı bir kısa mesaj (SMS) da alabilirsiniz. Hatta dolandırıcılar, kart bilgilerinizi ele geçirmek amacıyla sizi arayarak güvenilen bir kurummuş gibi davranabilir.