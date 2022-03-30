Uzun yıllar teknoloji alanında üst düzey yöneticilik yapan Hakan Köstepen, girişimlerini dünyaya açmak isteyenler için Silikon Vadisi’nde H&K Ventures adıyla danışmanlık şirketi kurdu.

Uzun yıllar teknoloji alanında faaliyet gösteren çeşitli markalarda üst düzey yöneticilik yapan Hakan Köstepen, ABD’de Silikon Vadisi’nde H&K Ventures adıyla kendi danışmanlık şirketini kurdu. Sadece Amerika’da değil dünyanın birçok noktasında hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere destek olan; gelişen teknoloji, değişen ödeme sistemleri, Endüstri 4.0 gibi birçok yeniliği takip etmek isteyen kişilere gelişmiş bir ağ sunan Köstepen, “Endüstri 4.0’ın sıkça konuşulduğu dönemde bizler, Hareketlilik 4.0’ı konuşuyoruz. İnsanın, bilginin, enerjinin ve nesnenin hareketini konuşarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Girişimcilerin odaklanmaları gereken en önemli husus uzun vadeli planlar olmalı. Teknoloji alanında kartlar yeniden dağıtılıyor. Doğru fırsatları yakalamak için doğru zamanı beklemek ve küresel düşünmek gerekiyor” dedi.

Bu konuda dikkate alınması gereken en önemli hususlardan birisinin de fikri ve sınai mülkiyet hukuku, özellikle de patent konusu olduğunu söyleyen Köstepen, Türkiye’de bunun için gerekli alt yapıyı da kurduklarını belirtti.

Silikon Vadisi’nin önemli bir gelişim üssü olduğunu belirten Köstepen, “Silikon Vadisi inovasyonun kalbinin attığı yer. Teknoloji transferi ve ortak yatırımlar konusunda Türkiye’nin stratejik açıdan ne kadar önemli bir ülke olduğu, içinden geçmekte olduğumuz şu dönemde bir kez daha ortaya çıktı. Bu durum Türkiye’deki girişimcilere pek çok fırsat sunuyor. Bu fırsatları hem Silikon Vadisi’ndeki teknolojileri Türkiye’ye hem de Türkiye’deki teknolojileri Silikon Vadisi’ne transfer etmek şeklinde düşünmek gerekir. Hatta iş birliğinin hayata geçirileceği ülkeler bağlamında bir sınır da yok” dedi.