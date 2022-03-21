Son dönemde teknoloji dünyasının gündemine oturan metaverse (sanal evren) farklı sektörlerden şirketlerin de radarına girdi. Bazı şirketler sanal evrene giriş için ekipler kurarken, bazıları birkaç ay içinde mağazalarını açmaya hazırlanıyor.

06 – 19 Mart 2022 tarihli sayıdan

Dijital dünyaların birleşimiyle oluşan, sanal ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla yeni bir evren yaratan metaverse (sanal evren) şirketlerin radarına girmeye başladı. 5-10 yıl içerisinde küresel ekonomiye 8 trilyon dolar kazandırması beklenen metaverse dünyasına yatırım için yerli ve yabancı şirketler harekete geçti.

Moda dünyasından finansa kadar pek çok sektörü etkilemeye başlayan metaverse’de şirketler arsa almaya ve sanal mağazalar açmaya başladı. Metaverse konusunda ilk adım global perakende zincirlerinden geldi. Moda zinciri Forever 21, sanal evrende bir şube açtı.

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Spor giyim markası Nike, Metaverse için NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios isimli şirketi satın aldığını duyurdu. Ünlü giyim markası Balenciaga, Fortnite oyununa özel geliştirdiği oyun içi kıyafetler ile sanal evrene adım attı. Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, New York City’deki Samsung 837 konseptini metaverse evrenine taşıdı.

DOĞTAŞ’DAN SANAL MAĞAZA

Bu rekabete yerli şirketler de katıldı. Mobilya sektöründe sanal evrene ilk yatırım yapan markalardan biri Doğtaş oldu. Bir arsa satın alan şirket, mağaza kurulumunu tamamladı. Ürün yerleşimi yapıldıktan sonra detayların tamamlanıp mağazanın açılması planlanıyor.

Metaverse çalışmaları için dijital ajansı TED’le birlikte tasarım departmanında bir ekip oluşturan şirket, ilerleyen süreçte ayrı bir departman kurmayı planlıyor. Doğtaş Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer,mağazanın mayıs ayı içerisinde hazır olmasını hedeflediklerini söylüyor.

Metaverse evrenlerinin yaygın kullanımının dünyada hızla artmaya devam ettiğine dikkat çeken Tamer, “Online bir marka olmanın şartlarından birinin buralarda yer almak olduğuna inanıyoruz. Tıpkı web sitesi gibi metaverse mağazaları önemli bir noktaya gelecek. Biz de bu bağlamda müşterilerimize bu platformlarda mağazamızı gezme imkânı sunmak istiyoruz” diyor.

LC Waikiki de gelişmeleri yakından takip ediyor. Şirket, 2021 yılında e-ticaretin payını yüzde 14’e çıkarttı. 2021 yılında iki katına yakın bir büyüme öngören şirket, diğer taraftan da sanal evren için çalışmaları sürdürüyor.

LC Waikiki E-ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, “Değişime ayak uydurabilmek ve müşterilerimizin bu alanda beklentilerini karşılamak için birçok proje üzerinde çalışıyoruz. Metaverse ve NFT alanındaki projelerimizi de yakında duyuracağız” diyor.

BOYNER HAZIRLIKLARA BAŞLADI

E-ticaret konusunda önemli adımlar atan Boyner de sanal evren için hazırlıklara başladı. Şirketin 2021 yılında online kanallarının tüm operasyonu içerisindeki payı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl, 1,5 milyona yakın yeni müşteri internet sitesine kaydoldu. 2022 yılında online kanallarda 80’in üzerinde büyüme öngörülüyor.

Boyner Grup IT ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Omni-Channel Genel Müdürü Cengiz Gürer, “Şu günlerde iletişim ve pazarlama dünyasının en gözde gündemi metaverse. Metaverse’ün ‘deneyimi demokratikleştirme’ konusunda önemli bir farklılaşma yaratacağı kanısındayım. Biz de metaverse konusunda hazırlıklara başladık” diyor.

Sektörde Damat Tween markalarıyla faaliyet gösteren Orka Holding, modada Türkiye’nin ilk sanal evren mağazasını açmaya hazırlanıyor. GoArt Metaverse ile iş birliği gerçekleştiren Damat Tween, mağazayı gelecek yıl hayata geçirmeyi planlıyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Geleceğin yeni ve en etkin rekabet alanı, hiç kuşkusuz ki metaverse olacak.

Müşterilerimiz artık mağazaya gitmek yerine diledikleri lokasyondan metaverse mağazamızda sanal gezinti yaparak istediği kıyafeti, istediği bedende kendi avatarlarına (sanal kimlik) giydirme ayrıcalığına kavuşacak ve beğendikleri ürünleri online olarak satın alarak alışverişlerini tamamlayabilecek” diye konuşuyor.

Turkcell de sanal evrende ilk mağazasını açmak için çalışmalara başladı. Turkcell ekosistemindeki dijital servislerin de deneyimlenebileceği bir alan ile ürün satışlarının gerçekleştirileceği metaverse mağazasının sanal ortamda yapılacak açılışına, sanal kimliği temsil eden avatarlarla katılım sağlanabilecek.

Mağazanın yanı sıra Turkcell, teknoloji zirvelerini de metaverse evrenine taşıyarak paydaşlarıyla sanal etkinliklerde bir araya gelmeyi hedefliyor. Ayrıca insan kaynakları alanında Turkcell’in iş ilanları, işe alım ve oryantasyon süreçlerinin de bu ortamda yürütülmesi düşünülüyor.

SANAL FABRİKA GİRİŞİMİ

Sanal evren Vestel’in de yeni odak noktası oldu. Şirket, yeni dönemde sanal evrende çalışanlar ve tüketiciye yönelik farklı deneyimlerin yanında, sanal fabrika gibi uygulamalar hayata geçirecek. Ayrıca şirket sanal showroom projesini başlattığını duyurdu.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin kullanımını büyük ölçüde artıracak bu yeni dijital evrende, yaratılacak üç boyutlu çözümler ile ürünleri deneyimlemek, bilgi almak ve alışveriş yapmak gibi pek çok farklı hizmet sunulacak. Zen Pırlanta da sanal evren fırsatlarını incelemek için bir ekip kurdu. Zen Pırlanta Genel Müdürü Emil Güzeliş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söylüyor.

Türk girişimciler tarafından Türkiye’de kurulan MetaWear, gerçek dünyadaki moda devlerinin ürünlerini sanal dönüşümle metaverse’e uyarlıyor. MetaWear ayrıca metaverse dünyasının ilk Çoklu Platform Moda Alışveriş Merkezi’nin de sahibi. 197 adet elit dijital mağazadan oluşan MetaWear Fashion Mall, toplamda 100 bin metrakare alana sahip.

FARKLI SEKTÖRLERDEN İLGİ VAR

Sanal evren yatırımları sadece perakendeyle sınırlı değil. Farklı sektörlerden şirketler fırsatları araştırmak için harekete geçmiş durumda. Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi başta olmak üzere büyük illerde en az dört yeni arsa projesini devreye almaya hazırlanan Nef, metaverse evreninde arsa alıp satılabilecek bir proje üzerinde çalışıyor.

Bankacılık sektöründen ise İş Bankası ve Aktif Bank sanal evrene adım atan ilk şirketler arasında yer aldı. Aktif Bank, metaverse dünyasının en popüler platformlarından olan Decentraland’den birkaç parselden oluşan geniş bir alan satın aldı. Türkiye İş Bankası, bir ilke imza atarak global çevrim içi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox oyununa Türkiye’den reklam veren ilk banka oldu.