Son dönemde teknoloji dünyasının gündemine oturan metaverse (sanal evren) farklı sektörlerden şirketlerin de radarına girdi. Bazı şirketler sanal evrene giriş için ekipler kurarken, bazıları birkaç ay içinde mağazalarını açmaya hazırlanıyor.

Dijital dünyaların birleşimiyle oluşan, sanal ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla yeni bir evren yaratan metaverse (sanal evren) şirketlerin radarına girmeye başladı.

5-10 yıl içerisinde küresel ekonomiye 8 trilyon dolar kazandırması beklenen metaverse dünyasına yatırım için yerli ve yabancı şirketler harekete geçti.

Moda dünyasından finansa kadar pek çok sektörü etkilemeye başlayan metaverse’de şirketler arsa almaya ve sanal mağazalar açmaya başladı.

Metaverse konusunda ilk adım global perakende zincirlerinden geldi. Moda zinciri Forever 21, sanal evrende bir şube açtı.

Spor giyim markası Nike, Metaverse için NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios isimli şirketi satın aldığını duyurdu.

Ünlü giyim markası Balenciaga, Fortnite oyununa özel geliştirdiği oyun içi kıyafetler ile sanal evrene adım attı. Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, New York City’deki Samsung 837 konseptini metaverse evrenine taşıdı.

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