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Sony Group Başkanı görevini bırakıyor

Sony Group Başkanı Yoşida Keniçiro'nun görevinden ayrılacağı bildirildi.

02 Şubat 2023 | 11:08
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Sony Group Başkanı görevini bırakıyor

Japon şirketten yapılan açıklamaya göre Sony Başkanı 63 yaşındaki Yoşida Keniçiro görevini bırakacak.

Sony Başkanlığına, yeni mali yılın başlayacağı 1 Nisan itibarıyla Sony Baş Finans Direktörü (CFO) 58 yaşındaki Totoki Hiroki getirilecek. Totoki, aynı zamanda CFO görevini de sürdürecek.

Söz konusu başkan değişikliği Japon firmada son 5 yıldır ilk kez yaşanacak.

Yeni atama kararıyla Sony'nin, halihazırdaki elektronik, oyun ve film sektörlerinin yanı sıra elektrikli araç sektöründe büyümeyi hedefleyeceği kaydedildi.

Sony, Eylül 2022'de Honda Motor ile yeni bir firma kurmuştu.

Sony'nin sensör ve eğlence, Honda'nın otomobil üretimindeki tecrübesiyle imal edilecek yeni nesil elektrikli aracın 2026 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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