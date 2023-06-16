SpaceX'in yeni çalışanının Linkedln hesabı kısıtlandı: Peki, neden?

Elon Musk'ın SpaceX'ine katılan en yeni yazılım mühendisi olan Kairan Quazi sadece 14 yaşında. Ancak yaşı SpaceX'te işe girmesi için bir engel teşkil etmese de LinkedIn'e katılamıyor.

Quazi Salı günü Instagram hesabında LinkedIn'den gelen ve platformun yaş şartlarını karşılamadığı için hesabının kısıtlandığını belirten bir mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Ekran görüntüsünde LinkedIn, Quazi'yi platformun asgari 16 yaş şartı olan kullanıcı sözleşmesine yönlendirdi.

Mesajda, Quazi'nin 16 yaşına geldiğinde platforma yeniden katılmasına izin verileceği belirtiliyor. Insider ise Quazi'nin hesabının artık herkese açık olmadığını doğruladı.

Quazi, Instagram paylaşımının başlığına "Dünyanın en gözde mühendislik işlerinden birine girecek kadar nitelikli olabilirim ama profesyonel bir sosyal medya platformuna erişecek kadar nitelikli değil miyim?" diye yazdı. Quazi, Insider'a gönderdiği bir mesajda ise LinkedIn'in yaş politikalarını eleştirdi. Quazi, "Benim gibi birinin mentorlara ve ayrıca platformdaki sektör tartışmalarına çok fazla erişime ihtiyacı var. LinkedIn'in kararı beni, benim konumumdaki herhangi bir kişiye karşı dezavantajlı bir durumda bırakıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

SpaceX, Starlink bölümüne yazılım mühendisi olarak katılması için genç bir dahiyi işe aldı. 14 yaşındaki Kairan Quazi bu ay Kaliforniya'daki Santa Clara Üniversitesi'nden mezun olacak. Bilgisayar bilimi ve mühendisliği eğitimine 11 yaşında başlamış. ABD basınına göre IQ seviyesi dünya nüfusunun yüzde 99,9'undan daha yüksek ama aynı zamanda EQ (duygusal zeka) açısından da üst sıralarda yer alıyor.



