Elon Musk’ın havacılık şirketi SpaceX, 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldığı ve şu anda CEO olarak görev yaptığı sosyal medya şirketi Twitter’dan temin edilebilen en büyük reklam paketlerinden birini sipariş etti.

Sosyal medya işletmesinin dahili kayıtlarına göre kampanya, İspanya ve Avustralya’da Twitter’da SpaceX’in sahip olduğu ve işlettiği Starlink adlı uydu internet hizmetini tanıtacak.