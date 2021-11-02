Netflix’in popüler Güney Kore dizisi Squid Game’den ilham alan kripto parada yaşananlar yeni bir dolandırıcılığı gündeme getirdi. Bir anda 2 bin 800 doların üstüne çıkan kripto para tüm kazancını sildi. Web sitesi artık çevrimiçi değil ve tokenı tanıtan sosyal medya hesapları da ortadan yok oldu.

Kendisini “kazanmak için oyna” türü bir kripto para birimi olarak pazarlayan Squid’in fiyatı son günlerde hızla yükselmişti. Fakat Squid, kullanıcılara satın aldıkları parayı geri satma imkanı vermemesi nedeniyle eleştirilmişti.

Teknoloji web sitesi Gizmodo’ya göre, Squid’in geliştiricileri tahmini olarak 3,38 milyon dolar (2,48 milyon sterlin) kazandılar.

BBC’nin haberine göre “Play-to-earn” tarzı kripto para birimi, insanların çevrimiçi oyunlarda kullanmak için jeton satın aldığı ve daha sonra diğer kripto para birimleri veya ulusal para birimleriyle değiştirilebilecek daha fazla jeton kazanabildiği yer anlamına geliyor.

Yaratıcıları Squid kripto parasıyla, oluşturulacak platformda Squid Game oyunlarının online olarak oynanacağını iddia etmişti. Açıklanan projeye göre yarışmalarda toplanan paranın yüzde 90’ını kazanan, kalanını ise geliştiriciler alacaktı.

Kendisini bu tarz bir kripto para olarak tanıtan Squid geçen Salı sadece 1 sentten işlem görüyordu. Bir haftadan kısa bir süre içinde fiyatı 2.856 doların üzerine çıktı.

Kripto para veri sitesi CoinMarketCap şimdi ise değerinin şimdi %99,99 düştüğünü gösteriyor.

UZMANLAR ŞÜPHELERİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Kripto para birimi uzmanları ise bunun bir dolandırıcılık olabileceğine dair birkaç noktaya ilişkin uyarıda bulunmuştu.

En çok yapılan yorum Squid tokenlarını satın alanların tekrar satamamasıydı.

Uzmanlar ayrıca web sitesinin birçok dilbilgisi hatası içerdiğini vurgulamıştı. Web sitesi artık çevrimiçi değil ve tokenı tanıtan sosyal medya hesapları da ortadan yok oldu.

Cornell Üniversitesi ekonomisti Eswar Prasad BBC’ye verdiği demeçte, “Naif yatırımcılarının sömürüldüğü birçok plandan biri” diyor. Profesör Prasad, neredeyse hiçbir düzenleyici gözetim olmadığı için alıcıların kripto para satın alırken dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor: “Aslında, kripto dünyasında yatırımcılar belki de fiyatlar düşmeden önce dalgayla hızlı kar elde edebileceklerini umuyorlar”

Squid, alıcıların merkezi bir otorite olmadan doğrudan satıcılarla bağlantı kurmasına olanak tanıyan merkezi olmayan kripto borsalarında satışa sunulmuştu. Singapur merkezli kripto şirketi Openmining’den Jinnan Ouyang, “Günümüzde yeni paralar, oluşturuldukları ilk gün, herhangi bir düzenleme veya durum tespiti olmaksızın merkezi olmayan borsalarda listelenebiliyor” diye konuştu.