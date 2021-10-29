Netflix’in popüler dizisi Squid Game bu kez de bir kripto para ile gündemde. BBC’nin haberine göre bilgisayar oyunu yapımcıları, internet için dizinin bir internet oyunu versiyonunu yaptılar. Oynamak isteyenlerin ise ödemeyi Squid kripto parası ile yapması isteniyor.

Salı günü hayatına başlayan Squid kripto parasının fiyatı 1 sent idi ama Cuma günü bu rakam yüzde 430’luk bir tırmanışla 4 dolar 39 sente kadar yükseldi.

Fakat Squid kullanıcılara, satın aldıkları parayı geri satma imkanı vermiyor ve bu nedenle eleştiriliyor.

Habere göre internette oyun oynamak isteyen kişiler, daha fazlasını kazanmak için önce bu kripto paralardan bir miktar satın alıyorlar. Squid alıcılarının çoğu Kasım ayında başlayacak olan internet oyununu oynamak isteyenler olacak.

Habere göre her bir oyuna katılmanın bir maliyeti olacak. Örneğin Birinci Tur: Kırmızı Işık, Yeşil Işık’a katılmak için 456 Squid ödemek gerekecek. Oyunda altı tur olduğu için her bir tur atlandıkça maliyetler de artacak.

CoinMarketCap adlı kripto para fiyat izleme sitesi ise yayınladığı uyarıda Squid alanların çoğunun bunu başka kripto paralara dönüştüremediği yani satamadığı kaydedildi. Şu anda Squid kripto parasının piyasa değeri 184 milyon dolara erişti.

Bir alıcı BBC’ye 7500 dolarlık Squid aldığını, 48 saat içinde bu paranın değiştirilebilir olmasını umduğunu söyledi.

Şu anda paranın satışının neden yapılamadığı tam olarak anlaşılabilmiş değil. Fakat şirket, piyasada yeterinde para alınmadıysa alıcıların ellerindekini satmasına sınır koyan yeni bir anti-damping teknoloji kullandığını söylüyor.

Şirket konuya açıklık getirmesi için BBC tarafından yöneltilen sorulara hemen yanıt vermedi.

Cornell Üniversitesi’nden iktisatçı Eswar Prasad “Bu kripto para da, anlık sosyal medya medya akımları ya da kültürel olgulardan nasiplenen dijital paraların giderek uzayan listesine eklenmiş oldu. İlginçtir ki, böylesi birçok para yatırımcıları cezbediyor ve bu yüzden de değerlerinin aşırı şişmesine yol açıyor. Bu tür spekülatif satın alma girdaplarına kapılan saf yatırımcılar çok büyük kayıplara uğrama riskiyle karşı karşıya.” diyor.