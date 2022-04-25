Twitter ile sosyal medya şirketini satına almak isteyen Elon Musk cephesinde ilginç gelişmeler var. Elon Musk’a karşı önce soğuk bir tutum alan twitter’da tutum değişikliği dikkat çekiyor. İşte yaşananlar…

Birden fazla kaynağa göre Twitter, Elon Musk ile sosyal medya şirketini satın almak için 43 milyar dolarlık teklifi üzerine görüşmelere başladı.

Wall Street Journal’ın haberine göre görüşmeler hızlandı ve hatta bu hafta için bir anlaşma bile olabilir.

Kaynaklara göre, taraflar pazar günü Elon Musk’ın önerisini görüşmek üzere bir araya geldi. Habere göre hala çözülmesi gereken sorunlar olmasına rağmen ilerleme kaydedildi. Ancak anlaşmaya varacaklarının garantisi yok.

Twitter, daha önce Elon Musk’ın şirketi satın almasını önlemek için zehir hapı savunmasını devreye almıştı. Ancak Elon Musk’ın 46.5 milyar dolarlık finansman bulduğunu duyurması ve finansman planları twitter yönetim kurulunu yeniden düşünmeye sevk etmiş olabilir.

Reuters’a göre twitter yöneticileri Musk’ın teklifini görüşmek için pazar günü bir araya geldi.

New York Times’ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre ise Musk ve yönetim kurulu arasındaki müzakereler Pazartesi gününün erken saatlerde başladı.

Wedbush’ta bir analist olan Dan Ives’a göre, yeni bir teklif gelmezse Musk şirketi satın alma yolunda olabilir.