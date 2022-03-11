Küresel akıllı telefon markası TECNO Mobile, yeni TECNO CAMON 18 Premier telefonunu Türkiye pazarına sundu.

TECNO Mobile Türkiye Genel Müdürü Hank Li, Türkiye pazarı ve ürünle ilgili şunları söylüyor:

“TECNO CAMON 18 Premier, kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunmak için Ultra Sabit Gimbal Kamera teknolojisini kullanan ilk TECNO ürünümüz. TECNO’nun marka ruhunu oluşturan “Asla Durma” söylemiyle, TECNO CAMON 18 serisinde sunduğumuz ürün ve tasarımlarda sürekli yeni atılımlar yapmayı hedefliyoruz. TECNO Türkiye ekibi olarak kullanıcılarımıza yeni teknolojiler sunmaya odaklandık. Türkiye pazarında TECNO SPARK 6, TECNO SPARK 7T&7 Pro ve TECNO CAMON 16 & 16 Premier ürünlerimizle birlikte TECNO PHANTOM X ve TECNO POVA modellerimiz bulunuyor. Şimdi ise fotoğraf ve video çekimlerinde fark yaratan güçlü özelliklere sahip TECNO CAMON 18 Premier’in liderlik ettiği TECNO CAMON 18 serisini Türkiye’deki kullanıcılarımızın beğenisine sunuyoruz.”