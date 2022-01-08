BMW daha önce tek bir düğmeye dokunarak rengini değiştirebileceğiniz bir araç üzerinde çalıştığın duyurmuştu. BMW bu teknolojiyi CES 2022’de tanıttı.

Chip.com.tr’nin haberine göre BMW’nin iX M60 performans EV’si, 610 beygir gücü ile geliyor.

CES 2022’de görücüye çıkan, özelleştirilmiş, tamamen elektrikli BMW iX, E Ink ekranlardan yapılmış gövde panellerine sahip. Renk değiştirme işlemi, ‘iX Flow‘ adı verilen bir sistemle gerçekleşiyor.

E Ink panelleri araca takıldığında, dış etkenlere karşı korunmalarına yardımcı olmak için özel bir katmanla kaplanıyor. Gösterilen sanal gösteride, modifiye edilmiş BMW iX beyazdan siyaha ve tekrar beyaza çevrildi. Ancak tek bir temiz renk yerine, renk beyaz olduğunda, otomobilin karoserinde üçgen bir desen oluşuyor. Bu, muhtemelen arabadaki panellerin fiziksel yapısından kaynaklanıyor.

Demo şu anda aracın rengini siyah ve beyaz arasında değiştirirken, BMW başka renklerin de mümkün olduğunu söylüyor ve gelecekte tüketiciler için gerçek bir çeşitlilik olasılığını ortaya çıkarıyor.

Bu teknolojinin gelecekteki uygulamaları, gövdenin renk değişiklikleriyle sınırlı olmayacak. BMW, teknolojinin bir otomobilin ızgara gibi belirli alanlarında, farklı görünümler vermek için ve hatta plakalarda kullanılabileceğini söylüyor.

E Ink panelleri teknoloji endüstrisinde bilinen bir seçenek ve en yaygın olarak e-okuyucular ile ilişkili. Ayrıca giyilebilir cihazlarda, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve daha fazlasında da ortaya çıktığına şahit olduk. Çok yönlü ve esnek bir ürün olan E Ink, farklı şekillerde kesilebiliyor ve delinebiliyor. Bu da onu bir arabanın belirsiz açılarını kapatmak söz konusu olduğunda ideal seçenek haline getiriyor.

Paneller, içinde renk pigmentleri bulunan bir grup şeffaf kapsül barındırıyor ve içinden bir akım geçtiğinde, yüzeye belirli renkleri yansıtabiliyor.

Renkleri değiştirmek için çok az miktarda enerji gerekiyor. Bir rengi sabit tutmak içinse hiç enerji gerekmiyor. Bu, sistemin çok düşük enerji tüketimine sahip olduğu anlamına geliyor.

Peki, halka açık bir araçta gerçekten böyle bir şey görecek miyiz? BMW, teknoloji için erken göstergelerin olumlu olduğunu söylüyor. Ancak genel kullanım için bir tarih vermiyor.