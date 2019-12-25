Tekno girişimlere 60 milyon Euro
Teknoloji odaklı girişimlere erken aşamada yatırım yapan DCP, büyüklüğü 60 milyon Euro olan yeni bir fon kuruyor.
Bu kapsamda 24 şirkete yatırım yapılması planlanıyor. DCP, bu şirketlerin geliştirdikleri ürün ve hizmetleri yurtdışına taşımayı da hedefliyor.
Teknoloji ve yatırım profesyonelleri Haluk Zontul, Alper Karagöz, Altan Küçükçınar ve Fırat Özpınar tarafından kurulan Diffusion Capital Partners (DCP), yeni geliştirilen ve pazarda hızlı büyüme potansiyeli gösteren teknoloji odaklı girişimlere erken aşamada yatırım gerçekleştiriyor.
Bu teknolojilerin uluslararası pazarlara erişimini sağlayarak yüksek katma değerinin ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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