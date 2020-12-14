Teknoloji devi Oracle, şirket merkezini Silikon Vadisi’nden eyalet başkenti Austin’e taşıyacak. Şirket ayrıca, ofis yerlerini seçebilen veya evden çalışmaya devam edebilen çalışanları için daha esnek bir çalışma politikası oluşturdu.

ABD’li teknoloji şirketi Oracle, şirket merkezini Texas’ın başkenti Austin’e taşıma kararı aldığını duyurdu.

Şirket aynı zamanda çalışanlarına istedikleri ofis bölgesini seçme ya da uzaktan çalışma imkanı tanıyan esnek çalışma şartlarını da duyurdu.

Küresel çapta 135 bin çalışanı bulunan Oracle, Silikon Vadisi’nin en eski şirketlerinden biri ve 1977’de Santa Clara’da kurulmuştu.

CNN’in haberine göre Oracle son olarak, Çinli ByteDance’in TikTok için kuracağı küresel şirkete Walmart ile birlikte ortak olacağı konusuyla gündeme gelmişti.

Elon Musk da Texas’a taşınacak *

Oracle dışında birçok kurum da Silikon Vadisi’nden ayrılma kararı almış durumda.

Silikon Vadisi’nin ilk büyük şirketlerinden Hewlett-Packard Enterprise da geride kalan günlerde merkezini Houston’a taşıma kararını duyurmuştu.

Bu arada Tesla ve SpaceX kurucularından Elon Musk da California’dan ayrılarak Texas’a taşınma kararı aldığını geride kalan hafta açıklamıştı.

Musk burada yeni Tesla fabrikasına ve uzay projelerini yürüttüğü SpaceX şirketine daha çok yoğunlaşmak istediğini ifade etmişti.

49 yaşındaki Musk, “Şu an için devam ettiğim iki büyük proje Texas’ın güneyindeki uzay gemisi yapımı ve Tesla için kurduğumuz yeni büyük fabrika” derken, Musk California’da vaktini iyi kullanamadığını da ifade etmiş ve California eyaletini sürekli kazanan bir takıma benzeterek “Eğer bir takım çok uzun süredir kazanıyorsa, rehavete düşebilir.

California uzun zamandır kazanıyor ve bence bunu artık cepte görüyor” sözlerini kullanmıştı.