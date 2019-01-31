Teknoloji tedarikçisine TÜSİAD’dan ikinci çağrı

Ocak 31, 2019 0 Yorum 79 Okunma
Teknoloji tedarikçisine TÜSİAD’dan ikinci çağrı

TÜSİAD’ın başlattığı dijital dönüşüm programı, ikinci buluşmaya hazırlanıyor.

Teknoloji tedarikinde arz-talep arasındaki kopukluğu gidermek hedefiyle yapılan ilk programa başvuran 11 şirket 12 hizmeti satın aldı.
İkinci programa ise 25 grubun dahil olması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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