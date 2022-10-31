Teknosa’dan yapılan açıklamaya göre, istikrarlı büyümesini sürdüren şirket, pazar yeri dönüşümünden servis gelişimine tüm kanallarda müşteri deneyimini daha da güçlendirmek için yatırımlarına devam ediyor.

Teknosa, 2022’nin 9 ayında geçen yıla göre yüzde 118’lik büyüme ile cirosunu 10 milyar 789 milyon TL’ye, net karını da 332,4 milyon TL’ye çıkardı.

Teknosa.com’u şubat ayında dev bir pazar yerine dönüştüren şirket, üçüncü çeyrekte e-ticarette de brüt işlem hacmini (GMV), yılın ikinci çeyreğine oranla yüzde 77 artırarak 9 ayda 1 milyar 597 milyon TL’ye ulaştırdı.

“Kalıcı ve sürdürülebilir büyüme modeline sahip bir Teknosa yarattık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, bu yıl güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 220 milyon TL tutarındaki yatırımları tek tek hayata geçirdiklerini, çoklu kanalda gerçekleştirdikleri atılımlarla Teknosa’yı kalıcı ve sürdürülebilir büyüme modeline sahip bir şirkete dönüştürdüklerini belirtti.

Bu yılın 9 ayında geçen yıla göre yüzde 118’lik büyüme ile cirolarını 10 milyar 789 milyon TL’ye çıkardıklarını bildiren Timur, şunları kaydetti:

“Bu başarıda emeği geçen tüm Teknosa ekiplerini kutluyorum. Şubat ayında tüketicilerimizle buluşturduğumuz pazar yeri iş modelimizi, sektörümüzdeki farklı ilklerle büyütmeye devam ediyoruz. Pazar yeri iş modelinin yeni bir fazı olarak eylül ayında sosyal ticarete adım attık. Aynı zamanda sosyal ticaretin diğer bir kolu olan ve dünyada yükselen bir trende sahip canlı yayınla ürün tanıtımı ve satışına da başladık.

Müşteri deneyiminde bizi farklılaştıran servis alanında da yepyeni hizmetleri hayata geçirerek Türkiye’nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Müşterilerimize teknoloji konusunda bütünsel bir deneyim sağlamak için uçtan uca hizmet gücümüzü artırmaya ve sektörün Türkiye’deki oyun kurucusu olarak önümüzdeki önemli fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. İklimlendirme sektöründeki öncü markamız İklimsa ile Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanında da büyümeyi sürdürüyoruz.”

“Tüm kanallarda en iyi deneyimi sunmak için yeniliklere imza attık”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de mağazaları olan dijital bir platforma dönüşme hedefiyle 2022 yılının 9 ayında pek çok yeniliğe imza attıklarını belirterek, “Alışveriş yolculuğu boyunca müşterilerimize tüm kanallardan daha iyi deneyim sunabilmek için yatırımlarımızı aralıksız bir biçimde sürdürüyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında ulaştığımız sonuçlar hem gittiğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor hem de bizi daha da iyisini yapmak konusunda cesaretlendiriyor. Şubat ayında dev bir pazar yerine dönüştürdüğümüz teknosa.com’da yeni hizmetlerle müşterilerimize yepyeni bir alışveriş deneyimi sunmaya başladık. Tüm kanallarda en iyi deneyimi sunmak için yeniliklere imza attık. Pek çok ödülle de taçlanan uygulamalarımızı geliştirmeye, müşterilerimize, paydaşlarımıza, ülkemize değer yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.