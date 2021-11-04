TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın ilk parçasının üretimini gerçekleştirdiklerini duyurdu. Kotil, üretilen parçanın fotoğrafını da paylaştı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın ilk parçasının üretimini gerçekleştirdiklerini duyurdu. Kotil, üretilen parçanın fotoğrafını da paylaştı.
4 Kasım gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 553 lira seviyesinde işlem görüyor....Daha fazla oku
Dünya Bankası'nın yürüttüğü "Doing Business" projesine göre Türkiye'nin puanı 76.8. Bu da Türkiye'nin küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için mükemmel bir ülke olduğu anlamına geliyor.Daha fazla oku
Rus enerji şirketi Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, Gazprom'un Avrupa'da gaz fiyatlarını artırdığı yönündeki iddiaları "garip" bulduğunu söyledi. Amsterdam'da düzenlenen...
İtalya'da işsizlik oranı, eylülde 59 bin istihdam oluşturulmasıyla yüzde 9,3'ten yüzde 9,2'ye geriledi. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), eylül ayına...
Taliban yönetimi, ekonomik krizdeki ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı. Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki...
ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle fiyat artışlarının meydana geldiğini ifade etti. Biden,...
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