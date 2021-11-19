Tesla’nın hızla yükselen hisse fiyatı, CEO Elon Musk’ı bu yıl dünyanın en zengin insanı yaptı. Ancak Musk ailesinin para kazanan tek üyesi o değil.

Elon Musk’ın en küçük kardeşi Kimbal Musk, elektrikli otomobil üreticisinin ilk yatırımcılarından biriydi ve 2004’ten beri şirketin yönetim kurulunda görev yapıyor. Forbes, Kimbal Musk’ın servetinin yaklaşık 700 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. Bu, büyük ölçüde Tesla’daki %0,04 hissesi ve ayrıca 9 Kasım itibariyle yaklaşık 170 milyon dolar değerindeki 172.250 Tesla hissesi satın alma opsiyonundan kaynaklanıyor.

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Maye ve Errol Musk’ın en küçük oğlu olan Kimbal, Güney Afrika’da büyüdü ve Elon Musk ile Kanada’nın Ontario kentindeki Queen’s Üniversitesi’ne gitti. (Elon, Pennsylvania Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamlamak için iki yıl sonra ayrıldı.)

Kimbal, Tesla’ya kendi parasıyla yatırım yaptı ve yönetim kurulu hizmeti için tazminat olarak yıllar içinde değerli hisse senedi opsiyonları aldı.

Kimbal daha da fazla nakit elde etmek için denenmiş ve gerçek bir ultra zengin taktiği kullanıyor: Hisselerine karşı borç almak. SEC başvurularına göre, Kimbal Temmuz ayı itibariyle 599.740 Tesla hissesini – sahip olduğu her hisseyi – kişisel krediler için teminat olarak taahhüt etmişti.

Kimbal’ın yönetim kurulu koltuğu dönem dönem eleştiri oklarını da çekti.

2018’de bir grup hissedar ve emeklilik fonu yöneticisi, aile bağlarının bağımsız olmasını engellediği gerekçesiyle Kimbal’ı yönetim kurulundan çıkarmayı denedi ancak başarısız oldu. Grup, ayrıca Kimbal’ın “otomobil endüstrisinde profesyonel deneyimi olmadığını” ve “Chipotle’de halka açık bir şirket yöneticisi olarak başarısız olduğunu kanıtladığını” belirtti.

Musk’ın kardeşi, geçen hafta 109 milyon dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.

Kimbal Musk, Tesla’nın dışında restoran işletmeciliği, şeflik ve girişimcilik de yapıyor. Forbes’a yaptığı açıklamada doğrudan servetine değinmedi, bunun yerine yatırım felsefesi ve hayırseverliği hakkında uzun bir metin gönderdi .

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Kimbal Musk, “Gıda israfını azaltarak ve bitki ve hücre bazlı etlerin yanı sıra yenileyici et yaratarak iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olan yeni nesil genç çiftçiler, girişimciler ve yenilikçilerden ilham alıyoruz” dedi.

Tesla dışında, Kimbal bir restoran işletmecisi ve gıda alanında bir yatırımcı. 2016 yılında kentsel çiftçilik girişimi Square Roots’u kurdu ve diğer girişimlerin yanı sıra yemek abonelik hizmeti Everytable ve laboratuvarda üretilen et şirketi Upside Foods’a yatırım yaptı. Kimbal ayrıca okullarda bahçeler oluşturan ve öğrencilere beslenme, sağlık ve gıda okuryazarlığı öğretmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen Big Green’i kurdu.