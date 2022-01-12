CES 2022’de tanıtılan ürünler arasında dikkat çeken çivilenebilir güneş çatısı sistemi de vardı. Timberline Güneş Enerjisi Kiremitleri evlere güneş enerjisi çatısı yerleştirmeyi çok daha kolay hale getirmeyi vaadediyor. Sistemin amacı hem enerji üretebilen hem de normal asfalt kiremitlerle uyum sağlayabilen bir çatı kaplama ürünü fikrine imza atmak. Şirket, Tesla’nın Solar Roof’ından daha ucuz ve daha güvenilir olacağını iddia ettiği Timberline Solar adlı bir ürünü piyasaya sürdü. Ürün, CES’te Akıllı Şehirler için En İyi İnovasyon Ödülü’nü de kazandı.

ABD’li GAF Enerji bünyesindeki güneş enerjisi kiremitleri için amaç halihazırda çatılarını değiştirmeyi planlayan insanları projeye fazladan süre eklemeden güneş enerjisi kullanmaya ikna etmek.

Şirket aslında güneş enerjisi şirketi yerine güneş ürünü yapan bir çatı şirketi. Timberline kiremitlerin diğer güneş enerjisi çatıları kadar verimli olup olmayacağı henüz belli değil. Timberline’ın kiremitleri şu an ABD’de Pennsylvania ve Maryland gibi bazı eyaletlerde mevcut.

GAF Enerji Başkanı Martin DeBono, “Dünyanın en büyük çatı kaplama üreticisinin bir parçasıyız. Tipik güneş enerjisi şirketlerinin erişemediği malzemelere erişimimiz var. Hiç kimse, bir çatı ustasının kurabileceği bir güneş enerjisi ürünü yapmak için özel olarak çalışmadı. Bunu başardık ve ürünümüz sadece bir çivi tabancası ile ekleniyor. Tipik güneş enerjisinden iki kat daha hızlı” diyor.

Timberline Solar, normal bir kiremit gibi çatıya çivilenebiliyor ve GAF Energy, bunun kurulum karmaşıklığını ve maliyetini azaltacağını söylüyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

CNBC’nin haberine göre DeBono, Timberline Solar’ın ortalama olarak bir çatıyı normal kiremitlerle değiştirmekten yaklaşık iki kat daha pahalıya mal olabileceğini tahmin etmesine rağmen, GAF Energy fiyat bilgisi paylaşmadı.

DeBono, “Diyelim ki ülkenin birçok yerinde çatı için on beş bin dolar masrafınız var. Bir güneş sistemi almakla buna on beş bin daha eklenecek” diyor.