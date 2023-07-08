Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?

CNN de bu konuyu işlediği makalesinde Meta'nın uzun zamandır pazar hakimiyeti ve rakip uygulamaları kopyalayıp öldürerek rekabeti engellemeye çalıştığı iddiasıyla eleştirilmesini hatırlatıyor. Şimdi, bazı uzmanlar yeni uygulamanın ivmesinin devam etmesi halinde, Meta ve CEO'su Mark Zuckerberg için daha fazla güç ve hakimiyet birikimine yol açabileceğinden endişe ediyor.

Yani bazı uzmanlara göre bir tekel riski ortaya çıkıyor.

Twitter, bugüne kadar abone sayısı açısından Meta'nın sahip olduğu platformlara göre küçüktü. Ancak bununla beraber twitter'ın özellikle siyaset, medya, teknoloji üzerinde hep çok güçlü bir etkisi oldu. Twitter'a rakip olarak birkaç platform çıktı ama hiçbiri Threads kadar etkili olamadı.

DİJİTAL EKONOMİNİN KURALI

Brian Fung'un CNN'deki analizinde dediği Threads'in bu yükselişi dijital ekonomideki bir gerçeğin altını bir kez daha çizdi: Bu sektörde en büyük oyuncuları yenmek için aslında sizin de bir dev olmanı gerekiyor. Zaten Threads'ın ulaştığı muazzam rakamlar Instagram'ın erişim gücünü kanıtlıyor. Instagram'ın iki milyardan fazla kullanıcısı var. Bu rakam Musk'ın yönetimi devralmasından önceki aylarda Twitter'ın sahip olduğunu bildirdiği 238 milyon kullanıcıdan çok daha fazla.

Threads, yeni bir platform olarak kullanıcı çekme zorluğu yaşamadı. Zaten kullanıcılar Instagram hesabından kolayca Threads hesaplarını oluşturdu. Bunu yaparken de aslında tüm takipçi listelerini harekete geçirdi.

REKABET ENDİŞELERİ

Ancak, Threads'in bu ani tırmanışı yeni antitröst kurallarının birkaç ay içinde yürürlüğe gireceği Avrupa'da rekabet endişelerini artırabilir. Brüksel merkezli tüketici savunma örgütü BEUC'un hukuki ve ekonomik işler direktörü Agustin Reyna, "Rekabet açısından bu sorunlu olabilir çünkü diğer rakipler Meta'nın Instagram aracılığıyla sahip olduğu müşteri tabanına sahip olamayacağı için Meta bunu pazar gücünü artırmak için kullanabilir" diyor.

Reyna, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası kapsamında bir kullanıcının birden fazla platformdaki verilerinin izin almadan birleştirmesinin yasaklanacağını söyledi. Bir başka kısıtlama da kullanıcıların bir platformu kullanabilmeleri için diğerine kaydolmalarının şart koşulmasını yasaklıyor.

Instagram da bu durumun farkında görünüyor. Threds, şu an için AB ülkelerinde kullanıma açılmış durumda değil.

CNN'e göre sorun sadece sosyal medya alanıyla sınırlı değil. Dünya yapay zeka geliştirmek için yarışırken, Threads, Meta'nın OpenAI ve Google gibi sektör liderlerini yakalamasına yardımcı olabilecek şekilde kendi yapay zeka teknolojisi için eğitim verileri toplaması için büyük bir yeni fırsatı temsil ediyor.

REKLAMLARIN ETKİSİ

Threads bir süre için reklamsız olacak. Oregon merkezli Uluslararası Hukuk ve Ekonomi Merkezi'nin kurucusu Geoffrey Manne ise konuya sosyal medya pazarı değil reklam pazarı merceğinden bakıyor. Manne, Threads'in reklamcılığı da devreye sokmasıyla Meta'nın reklam pazarındaki gücünü pekiştireceğini söylüyor. Bu durum, sosyal medyada rekabete ilişkin soru muğlak olsa bile Meta için daha fazla antitröst incelemesine yol açabilir.

BU ÖZELLİK REKABET ENDİŞELERİNİ ORTADAN KALDIRABİLİR

Bununla beraber Threads'in rekabet endişelerini ortadan kaldırabilecek bir özelliği var: Mastodon gibi diğer sosyal medya alternatifleri tarafından kullanılan aynı açık protokollerle entegre olma taahhüdü. Bu eğer ileride gerçekten devreye alınırsa kullanıcılara hesaplarını, tüm takipçi verileriyle birlikte, Meta tarafından kontrol edilmeyen Mastodon gibi bir rakibe taşıma seçeneği sunacak.

Public Knowledge'da rekabet uzmanı olan Charlotte Slaiman, "İşte bu yüzden birlikte çalışabilirlik gerekliliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğer kullanıcılar tüm sosyal verilerini istedikleri zaman bir rakipten diğerine taşıyabilirlerse, ürünün kalitesine dayalı daha adil bir rekabet yaşayabiliriz" diyor.

