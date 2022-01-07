Boeing’in jet filosuna eklenen son üye, Ağustos ayında Dubai Air Show’da dünya çapında ilk kez sahneye çıkan 777X oldu. Boeing, 2023 yılında hizmete girdiğinde, jetin şirket tarihindeki en titizlikle test edilen uçak olacağını söylüyor.
Gemlik Gübre, bugüne özel bir fiyat çalışması ile CAN%26 gübresinde yüzde 35 indirim yaparak, ton başına yeni fiyatını 6.075 TL...Daha fazla oku
Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin...
Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) giden ilk Japon sivil unvanına sahip milyarder Maezawa Yusaku, Mariana Çukuru'na da gitmek istediğini söyledi. Geçen...
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ocak ile biten haftada beklentileri geride bırakarak 207 bine çıktı. ABD...
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğinin sinyalini vermesi sonrası...
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