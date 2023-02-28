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Tiktok'a bir ülkeden daha yasak

AB ve ABD'nin ardından Kanada da devlet yetkililerinin telefonlarında TikTok kullanmasına yasak getirdi.

28 Şubat 2023 | 09:31
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Tiktok'a bir ülkeden daha yasak

Kanada hükümeti, gizlilik ve güvenliğe yönelik 'kabul edilemez' riskler barındırdığı gerekçesiyle devlet yetkililerinin Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok'u cihazlarında kullanmalarını yasakladı.

Aralık ayında ABD, geçen hafta ise Avrupa Komisyonu TikTok hakkında benzer kararlar almıştı.

Yasakla ilgili  gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hükümetin Kanadalıların online güvenliğini sağlamak için dikkatli bir şekilde çalıştığını ifade etti. Trudeau "Bu attığımız ilk adım ve atmamız gereken tek adım olabilir. Kanada'da pek çok kişi ve işletme hükümetin aldığı bu karar kapsamında kendi verilerinin güvenliğini düşünüp, bu yönde karar alabilir" ifadelerini kullandı.

Hükümetten yapılan açıklamada ise TikTok kullanımının risklerinin açık olduğunu ancak şu ana kadar bu uygulama sebebiyle herhangi bir hassas bilginin sızdırılmadığını ifade etti.

Bytedance'in sahibi olduğu TikTok ise söz konusu karar sebebiyle hayal kırıklığında uğradıklarını bildirdi. TikTok'tan yapılan yazılı açıklamada yasağın hangi spesifik güvenlik endişesiyle alındığının belirtilmediği vurgulandı.

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