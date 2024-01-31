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TikTok ve UMG arasında söz düellosu: Krizin nedeni ne?

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden UMG Çarşamba günü yaptığı açıklamada, müzik kataloğunu TikTok'a lisanslamayı durduracağını duyurdu ve TikTok'u sözleşme görüşmelerine ilişkin zorbalık ve gözdağı ile suçladı.

31 Ocak 2024 | 14:11
TikTok ve UMG arasında söz düellosu: Krizin nedeni ne?

Universal Music Group çok sert bir açıklamayla TikTok'tan şarkı kataloğunu çekeceğini duyurdu. CNBC'nin haberine göre UMG ile Çinli teknoloji devi ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok arasındaki müzik lisans anlaşması Çarşamba günü sona erdi ve yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varılamadı. Bu da UMG'nin müzik kataloğunu TikTok'tan çekebileceği anlamına geliyor.

3 TALEP

UMG Çarşamba günü yayınladığı duyuruda, platformadan sanatçılar ve söz yazarları için uygun rakamlar; sanatçıları yapay zekanın etkilerinden koruma ve TikTok kullanıcıları için çevrimiçi güvenlik talebinde bulunduklarını belirtti.

Taylor Swift'ten Drake'e kadar pek çok megastarı temsil eden müzik şirketi, TikTok'un, sanatçılarına ve söz yazarlarına diğer sosyal platformların ödediği oranın çok altında bir oran önerdiğini söyledi. UMG ayrıca TikTok'un platformunun "yapay zeka tarafından üretilen kayıtlarla dolup taşmasına" izin verdiğini ve "yapay zeka ile müzik üretimini mümkün kılmak, teşvik etmek ve desteklemek" için araçlar geliştirdiğini iddia etti.

UMG ayrıca "TikTok'un telif haklarını ihlal eden büyük miktarda içerikle mücadele etmek için çok az çaba sarf ettiğini" söyledi.

TİKTOK'TAN YANIT

TikTok ise UMG'ye verdiği yanıtta "Universal Music Group'un kendi açgözlülüğünü sanatçılarının ve söz yazarlarının çıkarlarının üstünde tutması üzücü ve hayal kırıklığı yaratıyor" dedi. Açıklamada "Gerçek şu ki, yetenekleri için ücretsiz bir tanıtım ve keşif aracı olarak hizmet veren bir milyardan fazla kullanıcısı olan bir platformun güçlü desteğinden uzaklaşmayı seçtiler" denildi.
 

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