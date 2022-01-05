Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü aktaran Karakaş, “Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk.” açıklamasında bulundu.

Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturduklarını belirten Gürcan Karakaş, önceliklendirdikleri konseptlere bağlı olarak bir “Kullanıcı Yolculuğu Haritası” çıkardıklarını dile getirdi.