Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) Bursa’nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor. (Bu haberin ardından Türkiye’nin elektrikli haritası: Hangi ilde kaç araç, kaç şarj ünitesi var? başlıklı yazı da ilginizi çekebilir)
Ön gösterim araçlarının Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.
“Togg” markalı otomobillerin üretileceği Gemlik’teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.
Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.
Yerli otomobilin 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirilmesi hedefleniyor.
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