Yerli otomobil Togg, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) ilk kez uluslararası sahnede görücüye çıktı.
Togg, SUV olarak açıklanan ilk modelinin ardından, sedan için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Togg Sedan’ın görüntüleri de twitter hesabından “Togg’un dinamik ve yenilikçi vizyon otomobili ile tanışmaya hazır mısınız?” notuyla paylaşıldı.
Togg’un dinamik ve yenilikçi vizyon otomobili ile tanışmaya hazır mısınız?
Transition Concept Smart Device #USECASEMobility®️#CES2022#Togg pic.twitter.com/P4aZRXokEF
— Togg (@TOGG2022) January 5, 2022
Togg dünya sahnesinde!
CEO’muz Gürcan Karakaş #CES2022‘de açılış konuşmasını yapıyor. #USECASEMobility® #Togg https://t.co/fdOtmc7ADY
— Togg (@TOGG2022) January 5, 2022
GÜRCAN KARAKAŞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı. Tanıtımın ardından TRT Haber’e açıklama yapan Karakaş, duygusal anlar yaşadı. Karakaş, “Çok heyecanlıyız. 3 sene önce buraya geldiğimizde ‘Buraya gelmeliyiz’ demiştik. Geldik. Burada 700 kişi var. 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Daha iyisine de yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Ve oyunun içine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz” dedi.
Türkiye’nin ilk yerli otomobili #Togg uluslararası sahnede yerini aldı. Togg, ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı #CES2022‘de görücüye çıktı. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, duygularını @trthaber‘de paylaştı. pic.twitter.com/pVmiDoKDAK
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022
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