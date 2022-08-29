Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunan Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.
Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
“Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, ‘Akıllı Yaşam’ hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz.”
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