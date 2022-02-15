Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), birçok farklı alanda ve bölgede işe alımlar için yeni ilanlar açtı.

NTV’nin haberine göre Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) üretim tesisinde çalışmaları hızla devam ediyor. Tesiste Temmuz 2022’de deneme üretimlerinin yapılması bekleniyor. İlk seri üretim araç ise 2022 sonunda banttan inecek. Togg tarafından projenin geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan personel için yeni iş ilanları da açılmaya devam ediyor.

Linkedin sayfasında Gebze merkezli 32 iş alanı bulunurken bunların 8’inin yeni açıldığı görülüyor.