2023’te yola çıkması beklenen Türkiye’nin otomobili Togg’un CEO’su Gürcan Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün otomobil olmayacağını söyledi.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, “2023’e Doğru, 2050 Ufku” başlığı altında çevrim içi gerçekleştirilen 21. Forum İstanbul Konferansları” kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründe oyunun kurallarının değiştiğini ve bu kuralların tüketici beklentilere göre şekillendiğini dile getirdi.

Yaptıkları araştırmalarda, sunulan hizmetlerin kullanıcı odaklı bir fayda yaratmıyorsa ortadan kalkmaya mahkum olduğu yönünde bir sonuca işaret ettiğini bildiren Karakaş, oyunlaştırma ve fintek gibi konularının kullanıcı beklentileri arasında öne çıktığını söyledi.

“Farklı bir hizmetle beraber sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız”

TOGG’un yalnızca araç üretme projesi olmadığını ve kapsamlı bir mobilite ekosistemi kurmayı hedeflediklerini sık sık söyleyen Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün otomobil olmayacağını da açıkladı..

Startup’larla yapılan çalışmalara değinen Karakaş, “Tüm dünyada şu ana kadar 236 tane belirlemiş olduğumuz startup’la detaylı görüştük. Bunların 30’dan fazlasıyla örnek çalışmalar yaptık. Ve ondan sonra da içlerinden 15’in üzerinde startup’la sıkıştık şimdiden ve çok kuvvetle muhtemel biz akıllı cihazımızı piyasaya sürmezden önce kendimiz farklı bir hizmetle beraber sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Menzil konusunda 2 boyut var”

Karakaş ayrıca menzil konusunda 2 boyut bulunduğunu belirterek, “Birincisi akıllı cihazın üzerindeki bataryanın kapasitesi. Yani orada iki alternatifimiz var biliyorsunuz. Bir standart alternatif dediğimiz 300 km menzil ve diğeri de 500 km menzil. 500 km ortalamanın üzerinde bir rakam. İkincisi de tabii ki mümkün olduğunca yakın yerlerde istasyon bulmak. Yani bizim kendimize verdiğimiz söz, trafik yoğunsa her 25 kilometrekarede ve trafik daha az yoğunsa her 50 kilometrekarede bir şarj istasyonu yerleştirmek” diyor.