Toyota elektrikli araçların yaygınlaşması adına yeni iş modelleri dahil olmak üzere farklı çalışmalar yapmayı planlıyor. Şu anda sınırlı sayıda kullanılacak C+pod, 2022 yılından itibaren ise bireysel kullanıcılara da satışa sunulacak. Yeni C+pod’un şu anda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sadece elektrikli araçlar tarafından sunulan yeni hizmetler de tanıtıldı.

Yeni C+pod iki koltuklu olacak şekilde tasarlandı. Buna ek olarak C+pod ile kurumsal kullanıcıların günlük kısa kullanımlarla müşterileri ziyaret etmesi hedefleniyor. Ayrıca şehir içi veya dağlık bölgelerde yaşayanlar için de çevre dostu bir ulaşım sağlıyor.

2,490 mm uzunluğa, 1,290 mm genişliğe, 1,550 mm yüksekliğe ve 1,780 mm dingil mesafesine sahip aracın 3,9 metre dönüş çapı bulunuyor. Bu sayede dar alanda rahatça manevra yapabilen C+pod, aynı zamanda tek şarjla 150 km yol kat edebiliyor.

2 kişilik C+pod’un 9.06 kWh güce sahip lityum iyon bataryası 5 saatte tamamen doldurulabiliyor.

C+pod önünde yer alan girişle 10 saate kadar güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C+pod’un 670 kilogram ağırlığı buluyor.