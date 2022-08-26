Meme kontrollerini rutin hale getirmeyi amaçlayan giyilebilir teknoloji girişimi Triwi, 2.3 milyon TL’nin üzerinde yatırım aldı.

2018’den beri kadınlar için teknoloji ve hizmetler sağlayan Triwi, 6 Haziran’da fonbulucu platformu üzerinden paya dayalı kitle fonlamasına çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta yatırım turunu tamamlayan Triwi, 2.3 milyon TL’nin üzerinde yatırım topladı.

Melek yatırımcıların, Ankara Kalkınma Ajansının ve Global Kitle Fonlama Platformunun da katıldığı yatırım turunda 1091 üzerinde yatırımcı pay aldı.

Triwi Nedir?

Triwi, özgün teknoloji tasarımı ile kadınlara kendi kendilerine meme muayenelerini kolaylıkla gerçekleştirme imkanı sağlayarak, meme kontrollerini rutin hale getirmelerini amaçlayan, 2018 yılında kurulan bir teknoloji şirketi. Giyilebilir teknoloji ürünü olan Triwi’nin kurucuları İzmirli anne-kız olan Zeynep ve Alara Akçasız, sağladıkları teknoloji hizmetinin yanı sıra oluşturdukları toplulukla da kitlelerini düzenli meme kontrolleri hakkında bilinçlendirmeyi ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan bir felsefeye sahipler. Triwi, uygulamayla eş zamanlı çalışarak meme kontrollerinizi kolaylaştırmayı ve daha kapsamlı bir hale getirmeyi amaçlıyor. Sizin için en uygun muayene zamanını, döngünüze göre ayarlayarak ayda bir kere uygulamadan bir bildirim gönderiyor. Bildirim geldikten sonra akıllı kupu sporcu sütyeninizin içine yerleştirerek uygulamadan gelen yönlendirmeler sayesinde meme yüzeyinde kontrol edilmeyen tek bir nokta kalmamış oluyor. Fonlamanın da tamamlanmasıyla üretime geçmek için hiçbir engelleri kalmadığını belirten Alara Akçasız, ürünlerini pazarla buluşturmak için çok heyecanlı olduklarını belirtiyor. Şimdiden ön sipariş listelerinde 2500’den fazla kadın bulunuyor. Siz de triwi.info adresinden bu topluluğun içinde yerinizi alabilir ve ön satışa özel imkanlarla bu akıllı cihaza sahip olabilirsiniz!