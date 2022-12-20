Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 2022 Dünya Kupası nefes kesen bir maçın ardından Arjantin'in şampiyonluğu ile sonuçlandı.

TRT Katar-Ekvator maçıyla başlayan kupa boyunca oynanan 64 maçı TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız, TRT 4K kanalları ile TRT İzle dijital platformundan sporseverlerle buluşturdu. TRT turnuvaya ilişkin dikkat çeken istatistikleri paylaştı.

Açıklamaya göre TRT, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri boyunca maç canlı yayınları, maç öncesi, sonrası ve Kupa Günlüğü ile Kupa Saati programları, 3’te 3 Futbol programı ve maç tekrarlarıyla televizyon kanallarında 600 saatlik yayın yaptı. TRT İzle dijital platformunda ise 150 saatlik yayın yapıldı.

HER 2 TV İZLEYİCİSİNDEN 1'İ FİNALİ İZLEDİ

Açıklamaya göre Arjantin’in şampiyonluğuyla sonuçlanan final karşılaşmasında AB’de 20.99, ABC1’de 19.52, Total’de ise 16.50 reyting alan TRT 1, reytinglerde 2022 yılının rekorunu kırdı.

Final maçında yüzde 54’lük izlenme payıyla yılın rekoru kırılırken her 2 televizyon izleyicisinden 1’i finali izledi.

TRT İzle dijital platformundan ise turnuva boyunca yayınlanan maçlarla 10 milyonun üzerinde tekil kullanıcı ve 50 milyonu aşkın izlenmeye ulaşıldı.