TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT’nin “Netflix’e alternatif uluslararası bir dijital platform” kurma hazırlığında olduğunu duyurdu. Sobacı dijital servisin 2023 yılında hayata geçeceğini de söyledi.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT’nin “Netflix’e alternatif uluslararası bir dijital platform” kurma hazırlığında olduğunu duyurdu.,

Sobacı dijital servisin 2023 yılında hayata geçeceğini de söyledi.

TRT Genel Müdürü, Netflix’e alternatifi platformun ‘uluslararası’ nitelikte olacağını da belirtti.

Uluslararası Genç İletişimciler Forumu’nda konuşan Sobacı, sosyal medyanın “yalan haberin, dezenformasyonun mecrası” durumuna geldiğini, kamu yayıncılığının öneminin arttığını savunarak, “Cumhurbaşkanımız da küresel sistemin krizde olduğunu söylüyor. Tabiri caizse ‘Kral çıplak’ diyor. Küresel sistemin krizde olduğu bir dönemde, ülke olarak iddialarınızı hem ulusal hem de uluslararası alanda daha iyi anlatmak zorundasınız. Küresel sistemini krizlerinin ülkemize olan etkilerini bertaraf etmek zorundasınız. En nihayetinde devletle millet arasındaki ilişkiyi güçlendirmek zorundasınız” dedi.