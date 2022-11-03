Çin’in pazartesi günü fırlattığı 23 tonluk devasa roket, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti. Roketin düşebileceği koordinatların arasında Türkiye’nin de olduğu iddia ediliyor. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çin tarafından fırlatılan “Long March 5B” fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, “Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir.” ifadesini kullandı.

Söz konusu fırlatma aracının Türkiye’ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir.”

Açıklamada, TUA’nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.