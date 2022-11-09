Türk Telekom, Ocak-Eylül 2022’de konsolide bazda 32 milyar 755 milyon TL gelir elde ederken, yıl sonu finansal öngörülerini yukarı yönlü revize etti.

Türk Telekom Grubu’nun finansal ve operasyonel sonuçları, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal’ın katılımıyla şirketin ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Sonuçlara göre, Türk Telekom, yılın 9 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla konsolide bazda yüzde 34,2 artışla 32 milyar 755 milyon liralık gelir elde etti.

52,8 milyona yükselen abonesiyle 2022’nin ilk 9 aylık döneminde toplam 3 milyar 124 milyon liralık net kara imza atan Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) 9 ayda 13 milyar 554 milyon lira oldu.

Fiber ağ uzunluğunu 30 Eylül 2022 itibarıyla 389 bin kilometreye yükselten Türk Telekom’un fiber abone sayısı aynı dönemde 11,2 milyona ulaştı.

Sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı bir önceki yıla göre yüzde 62,3’ten yüzde 75,6’ya yükselirken, Türk Telekom’un fiber hane kapsaması ise 2022’nin üçüncü çeyrek sonunda 31,1 milyonu buldu.

Şirket, bu sonuçlarla 2022 öngörüsünü bir kez daha yukarı yönlü revize etti. Türk Telekom, 2022 sonu itibarıyla konsolide gelirlerinde yıllık artışın yüzde 37’ye, FAVÖK’ün 19 milyar TL’ye, yatırım harcamalarının da 14 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyor.

“Teknolojiye yatırımlarımızla Türkiye Yüzyılına bugünden hazırız”

Türk Telekom CEO’su Önal, oldukça başarılı bir çeyrek geçirdiklerini belirterek “Yılın birinci, ikinci, üçüncü çeyreğine doğru gittikçe artan bir performans var. Daha ivmelenen bir trendle üçüncü çeyreği tamamladık. Nitekim bunu, yatırımcılarımıza daha önce açıkladığımız öngörülerimizi yukarı yönlü revize ederek somut adım attık.” dedi.

Önal, Türkiye’yi “Yeni Yüzyılı”na hazırladıklarına işaret ederek, dokunduğu her alanı dönüştürmeye devam eden teknolojinin, insan hayatına bu denli güçlü ve doğrudan etki ettiği başka bir dönem daha olmadığını anımsattı.

Telekomünikasyon endüstrisinin, bugün en değerli varlık haline gelen “veriyi koruma ve saklama” görevi ile sektörü daha da stratejik bir konuma taşıdığını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

“Dijital dönüşüm ekseninde böylesine gelişmelerle adım attığımız bu yeni çağın, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına denk gelmesi, kuşkusuz Türkiye için yeni ve çok önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Türk Telekom olarak, 180 yılı aşkın köklü tarihimiz boyunca Cumhuriyetimizin kuruluşuna, dününe ve bugününe tanıklık ettik. Sadece tanıklık etmekle de kalmadık, çağın getirdiği son teknolojileri halkımızla, ülkemizle buluşturduk. Yeni Türkiye Yüzyılı’nda da bu öncülüğümüzü sürdürmekte kararlıyız.

Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu dahilinde, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sürdürülebilir yerli ve milli ekosistemin geliştirilmesini stratejik hedef olarak ortaya koydu. Türk Telekom olarak biz de, Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği, ‘çağı yakalamaya çalışan ülkeden çağa yön veren ülkeye giden bir yolculuk içinde olduğumuz’ söylemini benimseyerek yenilikçi teknolojileri, yerli ve milli üretim hamlesiyle hayata geçiriyoruz. 2023 yılında yeni bir yüzyılı aralayacak Türkiye’nin, yerli-milli yazılım ve donanımlar ile 5G ve ötesi teknolojileri üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olma vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz. İşte bu eksende teknolojiye yatırımlarımızla Türkiye Yüzyılı’na bugünden hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.”

“Yılın ilk 9 ayı itibarıyla 7 milyar 83 milyon TL’lik yatırım yapmış durumdayız”

Ümit Önal, hazirandan eylüle kadar hem iç hem de dış turizmin oldukça hareketli geçtiğini, bu durumla desteklenen tüketici algısının bazı açılardan ikinci çeyreğe göre daha olumlu bir seyir izlediğini ifade etti.

Bunun yanı sıra olumlu sonuçlarını görmeye başladıkları aksiyonlarla birlikte üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında gözle görülür bir iyileşme kaydettiklerini aktaran Önal, şöyle devam etti:

“Bize güvenen müşterilerimiz, yüksek kaliteli insan kaynağımız ve üstün teknolojimiz, hedeflerimize ulaşmak için sahip olduğumuz en zengin kaynaklarımızdır. Bu yılın ilk 9 ayındaki başarılı performansımız sonrası yıl sonu öngörümüzü de bir kez daha yukarı yönlü revize ettik. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla 7 milyar 83 milyon TL’lik yatırım yapmış durumdayız. Türk Telekom abone sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde daha büyük katkı mobilden gelmek üzere, hem sabit genişbant hem de mobildeki sağlıklı abone kazanımları üzerine toplamda 609 bin net abone artışı ile 52,8 milyona ulaştı. Son 12 ayda net abone kazanımı 1,4 milyon oldu. Mevsimsellik etkisinin beklenenden daha iyi olması sayesinde sabit genişbant abone sayısı, çeyreklik bazda 214 bin net abone kazanımı ile 14,8 milyona yükseldi.

Genişbant ARPU büyümesi, üçüncü çeyrekte artış eğilimini sürdürerek yıllık bazda yüzde 28,8 artış gösterdi. Geçen çeyreğe göre hızlanan sabit genişbant data kullanımı, yine pandemi öncesi seviyelerin oldukça üzerinde seyretti. Toplam fiber abone sayımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27’nin üzeri bir artış ile 11,2 milyon oldu. Bu sayının 7,9 milyonunu FTTC (saha dolabına kadar fiber) aboneler oluştururken, FTTH/B (eve/binaya kadar fiber) abonelerimizin sayısı da 3,3 milyona çıktı. Böylece sabit tarafta fiber abonelerin payı, bir önceki yıla göre yüzde 62,3’ten yüzde 75,6’ya yükseldi.”

“Fiber ağımız 389 bin kilometreye yükseldi”

Türk Telekom CEO’su Önal, gelir büyümesindeki çeyreksel artış eğiliminin, fiyat revizyonlarının birikimli etkisi ve mevcut müşteri bazında süregelen sözleşme yenileme faaliyetlerinin tesiriyle üçüncü çeyrekte de devam ettiğini, yılın geri kalanında da güçlü bir gelir trendi beklediklerini kaydetti.

Yeni teknolojilerin temeli olan fiber konusunda Türkiye’nin lokomotifi olduklarını belirten Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Fiber ağımızı sürekli büyüterek gücümüzü artırıyoruz. Abonelerimizin yüzde 57’si artık 24 Mbps ve üzeri paketlerde. Bu oran, bir çeyrek önce yüzde 53 ve bir yıl önce yüzde 40’tı. Daha yüksek hızlı paketlere geçişten gelen katkının, sabit internet iş kolumuzda sağlam ve uzun vadeli büyümenin itici gücü olmayı sürdüreceğine inanıyoruz.

Bu alanda öncü yatırımlarımızın karşılığını görmekten mutluluk duyarken, müşterilerimizi kaliteli bağlantı ile buluşturma yönünde yüksek motivasyona sahibiz. 389 bin kilometreye yükselen fiber ağımız, istikrarlı fiber dönüşüm odağını yansıtacak şekilde bir önceki çeyrek 30,8 milyon hanehalkına kıyasla 30 Eylül 2022 itibarıyla 31,1 milyon haneyi kapsıyor. FTTC hane kapsaması 21,2 milyon olurken, FTTH/B hane kapsaması 9,8 milyona yükseldi. Yeni satışların da yüzde 63,1’ini 24 Mbps ve üzeri paketler oluşturdu.”

“Mobilde son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımına ulaştık”

Mobilde son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımına ulaştıklarını aktaran Önal, “Türk Telekom’un mobil abone portföyü, son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımı performansıyla eklenen 682 bin abone ile 30 Eylül 2022’de 25,3 milyona yükseldi. Faturalı ve faturasız segmentler 2022’nin üçüncü çeyreğinde sırasıyla 322 bin ve 360 bin büyüdü. Türk Telekom’un self servis online işlemler uygulaması ‘Online İşlemler’, 2022’nin eylül ayı sonu itibarıyla 64,8 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil abone sayısı da 18,7 milyon ile yeni bir zirveye ulaştı.” diye konuştu.

“Dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz”

Ümit Önal, Türkiye’yi teknoloji yarışında ileri taşımak için girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Girişimciliği yükselen bir değer olarak gördüklerini ve bu konuyu özenle sahiplendiklerini ifade eden Önal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kısa zaman önce TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu hayata geçirdik. Yerli ve yabancı yatırımcıların katılımını amaçladığımız bu fonun, Türk Telekom’un da stratejik desteği ile yatırımcılarına finansal getiri sağlamasını hedefliyoruz. TT Ventures olarak şu ana kadar 13 şirkete yatırım yaptık. Girişimcilere ve yatırımcılara değer katacak TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve esnek yatırım modelleri sayesinde daha çok girişime yatırım yapma imkanına sahip olacağız. Hedefimiz, Türkiye’den yeni ‘unicorn’lar ve dünya markaları çıkarmak.

Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz. Grup şirketimiz Argela ve Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia ile birlikte dünya için teknoloji üretiyoruz.

5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak teknoloji üretimi ve geliştirmelerimizi küresel çapta yaptığımız iş birliklerimizle sürdürüyoruz. Open RAN konusunda yaptığımız geliştirmeler, deneme ve ürünleştirme çalışmaları ile yerli ve yabancı ekosistemin gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda, bulut tabanlı kablosuz ağlar ile akıllı RAN mimarisi konusunda lider şirketlerden biri olan Parallel Wireless ile Open RAN çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere anlaştık.”

ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı’nın (USTDA) desteğinin de bu projenin küresel anlamda ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Önal, “Bu çalışmanın önemli bir adımı olarak, Open RAN mimarisinin önemli bir parçası olan, Netsia ve Juniper iş birliğiyle ürünleştirilen RIC teknolojisini de kullanmış olacağız.” dedi.

“Bu sene mobilde yabancı müşterimiz geçen senenin katbekat üzerinde”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Önal, 5G’ye geçişte yerlilik ve millilik kavramlarına verdikleri öneme işaret etti.

3. çeyreğin temmuz, ağustos ve eylül aylarını da kapsadığı için Türkiye’de turistin en fazla geldiği zamana tekabül ettiğini hatırlatan Önal, “Geçen seneye oranla 3. çeyrekteki mobil taraftaki artışların sebeplerinden birinin de turizm kaynaklı müşteri payımızın artması diyebiliriz. Abonemizdeki artışın sebebi iyi bir churn (abone kayıp) yönetiminin yanında turist sayısının artmasıydı. Genel anlamda turist pazar payımız arttı. Bu sene mobilde yabancı müşterimiz geçen senenin katbekat üzerinde ve son derece rekabetçi bir noktadayız.” dedi.

İllegal aramalarla ilgili soruyu da yanıtlayan Önal, “İllegal aramalarla ilgili abonelerimizi, mağdur olmamaları için sürekli bilgilendiriyoruz, SMS gönderiyoruz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyuru yapıyoruz. Ev/iş yeri interneti kullanan abonelerimizi sadece 444 0 375 numaralı hattımızdan arıyoruz. Başka hiçbir hattımızdan ev/iş yeri interneti kampanya araması yapmıyoruz.” ifadelerini kullandı.