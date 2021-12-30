Türk Telekom; teknoloji, girişimcilik, kültür sanat ve sosyal sorumluluk alanındaki iş birlikleri ve yatırımlarına 2021’de de devam etti.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, teknolojinin iyilik ve faydaya dokunduğu işleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından herkesi hızlı internetle tanıştırma ve internet kullanımını yaygınlaştırarak en üst seviyeye çıkarma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türk Telekom’un 2005’ten bu yana dijital dönüşüme yaptığı yatırım 18,1 milyar doları aştı.

Türk Telekom; teknoloji, girişimcilik, kültür sanat ve sosyal sorumluluk alanındaki iş birlikleri ve yatırımlarıyla 2021’e imza attı.

Juniper Networks ve Net Insight iş birliğinde Türk mühendislerin 5G alanındaki başarısını dünyaya kanıtlayan Türk Telekom, aynı zamanda “geleceğin unicornları” olan girişimleri yurt dışına açtı ve Atatürk Kültür Merkezi’nin 7 yıl boyunca ana destekçiliğini üstlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, internet hızlarının artması ve fiberin yaygınlaştırılması konusunda ortaya konulan hedefler için yatırımlarını artırarak ve hız kesmeden yüksek motivasyonla çalıştıklarını bildirdi.

Önal, “Fiber altyapıyı Türkiye’nin her köşesine taşıyarak 2021 Eylül itibarıyla fiber ağımızın uzunluğunu 353 bin kilometreye çıkardık. Hızla yaygınlaşan fiber altyapımızla birlikte sabit genişbantta yeni abone kazanımımızı ve Türkiye’nin internet penetrasyonunu artırmayı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin dört bir yanını fiber ağlarla ördük”

Ümit Önal, fiber, LTE ve altyapı başta olmak üzere tüm iş kolları için yaptıkları yatırımları 10 yılda iki kattan fazla artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Üçüncü çeyrek itibarıyla baz istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 45’i fiberle bağlı durumda. Türkiye’nin dört bir yanını fiber ağlarla ördük. Bu yılki yatırımlarımızla Türkiye’nin altyapıdaki fiberleşme oranını yıl sonunda yüzde 90’lar seviyesine ulaştırmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Gururla söyleyebilirim ki; yılı bitirmeden bu hedefe ulaştık.”

Uluslararası iş birlikleriyle dünyaya teknoloji ihracı

Verilen bilgiye göre, küresel 5G ekosistemini güçlendirecek çalışmalarını son hızla sürdüren Türk Telekom, fikri mülkiyeti kendisine ait yeni teknoloji ve ürünleri, ABD’den Avrupa’ya büyük teknoloji üreticileriyle yaptığı iş birlikleriyle dünya pazarına sunuyor.

Türk Telekom, grup şirketleri Argela ve Netsia aracılığıyla mobil ağlarda verimlilik ve esneklik sağlayacak patentli RIC teknolojisini Silikon Vadisi’nde yer alan dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Juniper Networks’ün ürün portföyüne entegre etti. 5G ve sonrası için önemli olan “zaman ve frekans senkronizasyonu” alanında Net Insight ile iş birliğine giderek ürünleştirme sürecine geçti. Bu iş birliğiyle 5G’ye geçişte operatörlerin maliyetlerinin azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Türk Telekom ayrıca, açık kaynaklı SEBA teknolojisini dünyada ilk kez Türkiye’de kendi mühendislerinin katkısıyla hayata geçirdi.

Teknoloji çözümleri üreten girişimlerin büyümesine destek sağlayan şirket, PİLOT mezunu 91 girişime bugüne kadar yaklaşık 10 milyon liranın üzerinde nakit desteği sağladı. TT Ventures ile 8 teknoloji girişimine yatırım yaptı. Türk Telekom, başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan unicornların ortaya çıkması hedefiyle küresel girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile önemli bir iş birliğine imza attı. PİLOT mezunu 3 girişim, bu yıl Plug and Play’in ABD programına katılmaya hak kazandı.

Hayatın her alanında “Türkiye’ye Değer” projeler

Türk Telekom, 2021’de kadınların girişim yolculuğundan görme engellilerin kitaplara ve sanat eserlerine erişimine, eğitim öğretimden amatör sporculara verdiği desteğe kadar pek çok alanda “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla projelerini sürdürdü.

“Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesiyle 5 bin kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri veren Türk Telekom’un görme engelliler için sesli kitap ve içerik sağlayan Telefon Kütüphanesi’nin içerik sayısı 2 bini aştı.

Telefon Kütüphanesi’nde yer alan dünyaca ünlü sesli betimlemeli tablolar, “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi” ile ziyaretçilere açılırken, az gören çocuklara erken müdahale eğitimlerinin verildiği Günışığı Projesi ve Sanatın Günışığı Eğitim Programı Atölyeleri kapsamında 81 ilde 700 kişiye ulaşıldı. 33 farklı branşta 40 spor kulübünü destekleyen şirketin amatör sporcuları katıldıkları uluslararası müsabakalardan başarılarla döndü.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Türk Telekom İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi oldu.

Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE), 2021’de 11 eğitime, 1 operasyona ve 2 tatbikata katıldı.