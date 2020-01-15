Turkcell yapay zeka ilkelerini açıkladı
Turkcell 2020’lerden itibaren teknolojideki gelişmelerin odak noktası olması beklenen yapay zeka çalışmalarında uyacağı yedi ilkeyi açıkladı.
Turkcell yedi maddelik yapay zeka ilkeleri ile iş süreçlerinde de kullandığı ve geliştireceği teknolojilerin etik ve sorumlu şekilde kullanılacağına dair taahhüt verdi.
Turkcell’in AR-GE çalışmalarının da yürütüldüğü İstanbul Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan Yapay Zeka İlkeleri “Çevre ve İnsan Odaklıyız”, “Profesyonel Olarak Sorumluyuz”, “Veri Gizliliğini Gözetiriz”, “Şeffafız”, “Güvenliği Esas Alırız” “Adil Davranırız”, “Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız” başlıklarını taşıyan yedi maddeden oluşuyor. Turkcell, ilkelerin yeni ürün ve teknolojilere bağlı olarak ilkelerin geliştirilebileceğini ve edinilen tecrübelerin yine insanlık yararına bir kazanım olarak kullanılacağını da belirtti.
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi Gökçe Çobansoy Hızel’in katıldığı toplantıda Turkcell’in geliştirdiği yapay zeka uygulamalarından örnekler de yer aldı. Kamuoyuyla ilk kez paylaşılan Yapay Zeka İlkeleri’ni tüm Türkiye’ye ve dünyaya seslendiren, yine Turkcell’in geliştirdiği yapay zeka oldu.
Toplantıya katılanlar, yapay zeka ile çalışan ve ekrana gülümseme seviyesine göre fidan dikilmesini sağlayan Gülümse Yeşert projesini de deneyimledi. Ayrıca katılımcılar sözlü ve yazılı şekilde bilgilendirilerek, toplantının başında ve sonunda yüz ifadelerinden yapay zeka teknolojisiyle duygu analizi çalışması gerçekleştirildi. Duygu analizi çalışmasının sonucunda toplantının başında ve sonunda katılımcıların ne kadar mutlu oldukları değerlendirilerek paylaşıldı.
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