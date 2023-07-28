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Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye adına, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonu olan NATO İnovasyon Fonu'na katıldı.

28 Temmuz 2023 | 15:09
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Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye Cumhuriyeti adına Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün (NATO) Madrid Zirvesi'nde kurulan ve dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi fonu olan "NATO İnovasyon Fonu"na katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Mehmet Fatih Kacır, NATO İnovasyon Fonu'nun Türkiye'nin derin teknoloji start-up'ları için büyük bir fırsat olduğunu, fonun sadece uzun dönemli yatırım desteği değil aynı zamanda NATO ve müttefik ülkelerin pazarlarına erişim imkanı sağlayacağını ifade etti.

Fon, 1 milyar avro büyüklüğünde

İttifakın 1 milyar vatandaşının güvenliğini korumaya hizmet edecek teknolojilere finansman sağlayacak 1 milyar avro büyüklüğündeki fon, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük derin teknoloji fonu olma özelliğini taşıyor.

Türkiye 6'ncı büyük ortak

NATO İnovasyon Fonu, müttefiklerin inovasyon ekosistemlerinin güçlendirilmesinde, derin teknolojiler alanındaki finansman ihtiyacının karşılanmasında, geliştirilen teknolojilerin kullanımına sunulmasında etkin rol oynayacak.

Fon, ittifakın güvenliğinde kritik önem taşıyan yapay zeka, büyük veri, otonom sistemler, yeni malzemeler ve ileri imalat, kuantum gibi teknolojileri geliştiren start-up'lara ve bu teknolojileri destekleyen girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacak. Fona finansman sağlayan 23 müttefik ülke arasında yer alan Türkiye, 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon avro finansmanla fonun 6'ncı büyük ortağı olacak.

Söz konusu fon, Kuzey Atlantik Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı (DIANA) ile beraber NATO'nun teknolojik üstünlüğünün korunması, sivil ve askeri amaçlarla kullanılabilecek çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesinde belirleyici nitelik taşıyacak.

Vilnius Zirvesi'nde kamuoyuna açıklanmıştı

Türkiye'nin dahil olduğu 23 NATO müttefikinin finansal taahhütleri ve yoğun çalışmaları sonucunda kurulan NATO İnovasyon Fonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Vilnius Zirvesi'nde kamuoyuna duyurulmuştu.

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